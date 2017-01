¡Ya tiene su premio! Megatiendas le pagó a la reina de La Esperanza

Las candidatas que a lo largo del Reinado de la Independencia logran premios, frecuentemente suelen tener problemas al momento de la entrega de los mismos. Hace unos días hicimos pública la denuncia de la candidata del barrio La Esperanza quien reveló que a pesar de haber sido la ganadora del Mejor Traje Artesanal en la más reciente edición del certamen aún no había recibido los dos millones que le habían prometido. Ahora y contra todos los pronósticos, el encargado de hacerle entrega del dinero a la hermosa Luciel Castello, Megatiendas, le anunció a Q’hubo que el premio fue entregado. (Lea aquí: Ex candidata de la Independencia aún no recibe premio)

¡Rápida gestión!

Una vez la reina hizo pública la denuncia que dos meses después de haber logrado el reconocimiento, ni ella ni su diseñador Nelson Primera, habían recibido el dinero que les correspondía. Ayer en horas de la mañana, Q’hubo se comunicó con Megatiendas y recibimos la grata noticia de que el inconveniente con Luciel había sido resuelto. “Nosotros teníamos una obligación y cumplimos con ella”, expresó un vocero del reconocido supermercado. Intentamos ponernos en contacto con la candidata de La Esperanza pero se encuentra por fuera del país. Así es como queda resuelta la polémica y queda demostrado que a pesar de los inconvenientes y la demora, hay empresas que cumplen con lo pactado.

A través de un comunicado de prensa, Megatiendas expresó que es una empresa que participa activamente en los eventos de la ciudad y las Fiestas de la Independencia no podían ser la excepción. “Nos da gran felicidad poder participar en cada una de las actividades y eventos programados, en los cuales aportamos nuestro grano de arena incentivando a las señoritas representantes de cada una de las zonas de la ciudad, que para el caso del desfile de Fantasía se vivió con gran emoción premiando a los ganadores”, manifiestan en el escrito.