¿Yader Romero se reconcilió con su mujer luego del escándalo de infidelidad?

La infidelidad de Anny Sarmiento a su esposo Yader Romero, vocalista de Krvass, con el Nene Carrascal, exacordeonero de la agrupación vallenata, fue uno de los escándalos más sonados en la farándula colombiana, no obstante, en las últimas horas empezó a circular en redes sociales que la pareja, al parecer, anda en el amor nuevamente.

Esta posible reconciliación la dio a conocer la cuenta de Instagram Seminario La Calle, tras publicar que Romero perdonó la traición de Anny y mantienen una relación secreta mientras todo se normaliza.

"Guardado… así tiene el reconcilio el cantante Yader Romero con su esposa Anny Sarmiento… ¿qué qué? Si señores el vocalista del grupo Kvrass, el mismo que soltó lágrima en más de un medio de comunicación y tiró discurso referentes a las mujeres buenas y fieles en los conciertos, pues al parecer no se aguantó y se fue de perdonada", escribe el medio, que además agregó que “lo curioso del caso es que aún no salen a la luz pública; según dijo un pajarito estarían esperando que la relación se estabilice más, no vaya a ser que caiga de nuevo en tentación uno de los dos. ¡Tanta alharaca de Yader para terminar de rever!”.

Aunque ninguno de los implicados se había pronunciado sobre el tema, esta mañana el vocalista de 'Tu grupo favorito' escribió en el mismo post que "dejen de dar información falsa, por favor".

"Dejen de estar vendiendo tanta información falsa, averigüen primero, por eso es que pierden credibilidad en sus lectores", puntualizó Yader.

Con lo anterior, el artista da a entender que desmiente la información y sigue su vida de soltero, dedicándole tiempo a sus dos hijos y a la agrupación.

Recodemos que este escándalo se conoció en plenos Carnavales de Barranquilla de este año, cuando al intérprete de 'Cuando llegen los millones' le llegaron varios captures de WhatsApp y videos con las pruebas de la infidelidad de su esposa con el Nene Carrascal, quienes sostenían una relación clandestina hace cinco años.