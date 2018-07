Yaimy Paola Vargas y Elida Castro, las exreinas detrás de las reinas

Dos de las exreinas locales más recordadas por los cartageneros cumplen papeles muy activos en el certamen Señorita Cartagena 2018, que concluye hoy. Se trata de Yeimy Paola Vargas, Reina de la Independencia en 2002 y virreina nacional en 2003; y de Elida Castro, Señorita Cartagena 2012. La primera asesora a la candidata Nathalia Blanco Mathieu y Elida a Yaiselle Tous, para muchos, las favoritas del certamen.

A Elida y Yeimy les preguntamos sobre cómo ven la competencia, cuál es la principal característica que debe tener la próxima Señorita Cartagena, cuáles son las fortalezas de las cuatro candidatas y qué les aconsejan para el gran día. (Lea aquí: Señorita Cartagena 2018: Este miércoles se conocerá a la ganadora)

Lo que no puede faltar

Según Yeimy, la ‘virtud’ que sí o sí debe tener la mujer que coronen hoy como nueva reina de los cartageneros es integridad, “tener un complemento entre la armonía de su cuerpo y la preparación mental”, explica. Para Elida, en cambio, lo que no le puede faltar a la próxima reina es sentido de pertenencia.

Un consejo para la noche final

Yeimy: “Más que un consejo, quiero aclarar algo muy importante. Siento que esta es la mejor versión de Señorita Cartagena, todas las concursantes están metidas en la película, se han tomado la tarea, se han preparado, han dado lo mejor de ellas, qué bonito es ver esta competencia tan reñida, mujeres que se han preocupado por dejar en alto el nombre de su ciudad. Si les pudiera dar un consejo les diría que no desistan, que en el día hoy lo den todo hasta el final, uno nunca sabe que pueda pasar y cualquiera pueda ganar”.

Elida: “Vivan este momento con el corazón, estén serenas, eso les permitirá transmitir seguridad”.

¿En qué cambió tu vida después de ser Señorita Cartagena?

Yeimy: “Pues, eran otros tiempos, pero ser Señorita Cartagena me llevó a cambiar muchísimo la forma de pensar, me ayudó a valorarme, a darme mi lugar. Esto fue trampolín hermoso que me llevó a ser más segura, ahorita soy un mujer que sabe lo quiere y para dónde va. Cada concurso por el que pase me dejó cosas diferentes, entre esas seguridad y confianza conmigo misma”.

Elida: “Me cambió del cielo a la tierra, después de ser una joven soñadora me ayudó a materializar proyectos, que me han hecho crecer personal y profesionalmente. Me sirvió para crear mi academia, que es un medio para que las jóvenes alcancen sus sueños en el modelaje y certámenes como el Señorita Colombia”.

El fuerte de las candidatas es…

Yeimy: “Veo en especial de las cuatro niñas, su compromiso por la ciudad, las ganas de trabajar por su ciudad, un proyecto personal, me gusta eso que somos una vez un ejemplo a seguir”.

Elida: “Angie Mujica: su principal cualidad es haber tenido esa cercanía con el pueblo cartagenero en su paso por el Reinado de la Independencia, de donde hemos salido representantes para el concurso Nacional de la Belleza”.

“Luisa Puente: Una joven angelical, con un rostro dulce y una madurez que es importante para un certamen de esta índole.

“Nathalia Blanco: Una niña que se proyecta, que se muestra segura y con una buena figura, lo cual habla bien de su disciplina.

“Yaiselle Tous: Una Joven que conozco desde su adolescencia, es noble, con valores y con una carrera profesional en psicología, además de ser modelo con experiencia nacional. Su porte, belleza y cuerpo armonioso la hacen resaltar y ser una de las aspirantes más completas”.