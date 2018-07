Yaiselle Tous es la nueva Señorita Cartagena

Cartagena ya tiene nueva reina. Esta tarde, Laura González entregó la corona a Yaiselle Tous, quien representará a la ciudad en el Concurso Nacional de Belleza.

La nueva soberana mide 1,74 metros, tiene una excelente pasarela, su color de piel es impecable y su cuerpo está tonificado. A sus 21 años, Yaiselle Tous Tejada se muestra como una mujer centrada, determinada y segura de sí misma. Es psicóloga de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

"Me siento feliz y emocionada, quiero agradecer a todas las personas que vinieron a acompañarme. Para mí todas eramos merecedoras de este título y estoy segura que cualquiera de las 4 que quedara iba a dar lo mejor de sí en el Concurso Nacional. Quiero dejar claro que si mi preparación para este certamen fue ardua, la preparación para representar a Cartagena en el Reinado Nacional va a ser mucho mayor, con mucho más compromiso y disciplina, pues son virtudes que siempre me han caracterizado y en este momento no van a faltar", fueron las primeras palabras de la nueva soberana de los cartageneros, Yaiselle Tous.

La joven, que siempre se posicionó como una de las favoritas, se ganó el cariño y admiración de los jurados y el público cartagenero en la gala que arrancó a las 4:20 de la tarde de este miércoles en el Hotel Intercontinental y que además dejó como virreina a Natalia Blanco, otra de las favoritas a ganar el certamen.

Así fue la elección

Manuel de la Rosa y Lauri Lindo, fueron los encargados de presentar el evento que comenzó con el show del Ballet Folclórico Calenda, que con su música y baile dieron paso al primer desfile de las 4 candidatas: Angy Mujica, Luisa Puente, Yaiselle Tous y Natalia Blanco, quienes fueron ovasionadas con los aplausos y gritos del público.

Luego de unos minutos, hizo su aparición Laura González, reina de Colombia y virreina Universal, con un hermoso y largo vestido negro para expresar sus palabras de agradecimiento a los cartageneros por su apoyo y entregarles un mensaje de aliento a las candidatas.

Seguido de esto, el grupo Calenda volvió a llenar el escenario de folclor y tradición al son de los ritmos cartageneros para dar paso al desfile en traje de baño y finalmente al de traje de gala.

Natalia Blanco sorprendió con un vestido lleno de canutillos, escote asimétrico y una cola transparente palo de rosa.

Angy Mujica, quien también eligió el palo de rosa para su vestido, lució un escote lleno de cristales rosa y blanco.

Luisa Puentes llegó con un vestido dorado cubierto de lentejuelas y cristales.

Yaiselle Tous también eligió el dorado para su traje de gala y con un escote profundo que dejaba ver su estilizada figura enamoró al público y al jurado conformado por Natalia Navarro Galvis, Señorita Bolívar 2009 y Señorita Colombia 2009 y 2010, Karen Bray, Señorita Bolívar 2008, María Clara Lemaitre, Señorita Bolívar y Señorita Cartagena 1990, y Amaury Echenique, productor de moda, director de LaMadona Producciones.

¡El show!

La gala fue amenizada por el cantante cartagenero Jhoan Sebastian, quien deleitó a los asistentes con varios temas como 'El amante' de Nicky Jam, en versión salsa. Esto dio paso a Laura González, quien con un vestido rojo realizó última pasarela con la corona de Señorita Cartagena y la entregó finalmente a Yaiselle Tous, nueva soberana.

Otros invitados

El evento también contó con la presencia de otras importantes personalidades de la farándula como Alicia Barrios, reina actual de la Ganadería, Teresa Asprilla, virreina de Independencia, María Camila Sinning, reina de la Independencia 2016, entre otros.

Ahora a Yaiselle le espera un largo proceso de apredizaje y preparación para entregar lo mejor y dejar en alto a la ciudad en el certamen de belleza internacional.

