Yamit Palacio se despide de RCN

Luego de la sorpresiva salida de Melissa Martínez, de la que aún no conocemos cuál sería oficialmente su destino laboral, ahora el que anunció su retiro de RCN fue el presentador de noticias, Yamit Palacio.

A través de un mensaje en Twitter, Yamit anunció su renuncia y agradeció a todo el equipo técnico con el que trabajó desde 2014, cuando entró al canal colombiano.

Además, el presentador aprovechó para desearle éxitos al nuevo presidente de RCN, Paulo Laserna, pero dejó un sin sabor entre sus seguidores, pues no reveló la razón de su retiro.

He decidido renunciar a @NoticiasRCN En mi última jornada agradezco al @CanalRCN a sus directivos y empleados. Mi gratitud para tantos colegas, técnicos y colaboradores que me ayudaron y me honraron con su amistad, sus enseñanzas y su paciencia. ¡Éxitos a Don Paulo Laserna!

— Yamit Palacio (@YamitPalaVilla) 11 de octubre de 2018