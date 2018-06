"Yeimy es el personaje que más ha marcado mi carrera": María José Vargas

Con tan sólo 16 años la experiencia de la actriz María José Vargas ha sido tan sólida como extensa, con una carrera que empezó a muy temprana edad, desde hace diez años, y que no ha parado de crecer.

Prueba de ello, fue su actuación en la primera etapa de ‘La Reina del Flow’, donde fue la protagonista, Yeimy, un papel distinto a lo que había hecho hasta ahora, que le significó enfrentarse a nuevos retos actorales.

Los televidentes empezaron a ver en la serie ‘Tres Milagros’, para luego hacer su aparición en ‘Las santísimas’, ‘La viuda negra’, ‘Comando élite’, ‘La vendedora de rosas’, ‘Cuando vivas conmigo’, ‘Francisco el matemático’ y ‘Garzón’.

Ahí no para todo, también hará una participación en la serie histórica que el Canal Caracol prepara sobre Bolívar y ya se encuentra trabajando en el próximo proyecto juvenil del canal internacional.

SU MAYOR RETO

-¿Cómo vio el resultado final de su participación en ‘La Reina del Flow’?

La verdad que me ha sorprendido incluso a mí que lo grabé, porque realmente ha sido magnífico el resultado de la edición y la musicalización, con todo el cuidado que se tuvo en cada una de las escenas, y aunque dejé de salir en ella, me la seguiré viendo porque está una nota.

-¿Cómo fue interpretar a este personaje?

Yeimy Montoya en la etapa de su juventud es cuando le pasaron todas las cosas malas, los cacharros como solemos decir. La clave fue pensar en una niña que era de mi edad, pero de una gran ingenuidad, ternura y sensibilidad, a la cual el mundo la golpea de una forma horrible.

Ella canta, compone, tenemos muchas diferencias entre las dos, a quien le pasaron mil cosas en esa etapa. Me retó mucho por las escenas difíciles que tuve que interpretar, como el hecho de que le matan a sus padres, cuando tiene un hijo, que para mi como actriz son cosas nuevas, un terreno que no había tocado, pero ahora que lo hice, quedé sorprendida de lo que pude lograr y a los televidentes les gustó mucho.

-¿Va creciendo y las posibilidades de personajes también se van ampliando?

Todos los personajes son diferentes y nos retan día a día para que podamos hacerlo mejor. Yeimy fue un papel que me hizo vivir varias primeras veces. Yo nunca había tenido un parto en una novela, así como haber hecho escenas íntimas y tampoco se me había muerto alguien en una historia, por lo que fue todo un reto poder hacerlas, pero a la vez muy bonito.

-Es muy activa en las redes sociales, ¿Cómo ha sido la reacción de sus seguidores frente a su trabajo en esta telenovela?

Durante un tiempo estaba trabajando pero no aparecía en televisión, así que llegamos a estar medio inactivos por algunos meses, pero al salir al aire, todo se activó y ahora estoy muy pendiente y ellos, con siempre comentarios sobre lo que hicimos en la telenovela. Comentarios muy bonitos y que dejamos huella en muchos corazones y eso me parece muy importante.

-¿Cuántos personajes ha realizado en su carrera actoral?

Llevo quince personajes en la televisión, con años donde he trabajado en dos producciones, sin parar de trabajar. Sin duda, entre todos estos personajes, Yeimy es el personaje que más me ha marcado y más me ha enseñado en mi carrera.

-¿Cómo compaginar la actuación con el colegio?

Fue una de las cosas más difíciles de todo cuando estaba estudiando, porque afortunadamente terminé mis estudios el año pasado. El dividir mi tiempo entre grabar y estudiar me tomaba todo el día, por lo que no me quedaba tiempo para más.

La verdad es que tuve noches de mucha preocupación, que sentía que no lo iba a lograr, de mucho llanto porque me sentía agotada, pero al final, cerraba los ojos, me decía que podía, que lo iba a lograr. Creo que con el tiempo aprendí mucho de esos momentos, que si te lo propones puedes lograr superar todo tipo de obstáculos.

Ahora, que terminé los estudios, he podido tener un poco más de vida, de poder salir con mis amigos, de ir a cine y poder hacer cosas de una adolescente normal.

-¿Cómo son las conversaciones con Yuri Vargas, hermana y colega a la vez?

Ella es mi mentora, la mujer con la cual aprendí a ser la persona que soy ahora y la actriz. Si soy segura y disciplinada es porque ella ha estado completamente pendiente de todo este proceso. Somos hermanas, colegas pero las mejores amigas, ella sabe todo de mí y nos compartimos muchos secretos, siempre pendientes una de la otra.

-¿En qué proyecto está ahora?

Estoy ahora grabando un proyecto internacional del cual no puedo hablar mucho pero que sé que les gustará mucho, en especial al público juvenil.

-A mediano y largo plazo, ¿Cuáles son sus metas?

Yo quiero hacer de todo. Quiero escribir, me encanta y quiero sacar mi libro en poco tiempo. También me interesa mucho el diseño de modas, pero en especial quiero seguir en la actuación, que es lo que más me ha gustado desde chiquita y no me ha dejado de gustar, para potencializarlo más, salir del país para poder prepararme mejor. Creo que esos son los sueños que deseo cumplir en los próximos años.

-¿Por qué camino va la escritura?

Va por la poesía, aunque he escrito dos historias que podrían ser como cortometrajes, pero me encanta más la poesía.

Era algo que tenía en común con mi personaje en ‘La Reina del Flow’, lo cual me gustó mucho, porque pude hablar mucho con quien escribía las canciones y poder saber de dónde venía la inspiración.

-¿Qué inspira a María José Vargas?

Me inspiran las situaciones y los lugares. Una vez me inspiré en la boda de una amiga que se casó en un lugar cerca de Medellín, por lo que escribí sobre esa situación y la maravilla del amor eterno.