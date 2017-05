En estas anda esta exparticipante de 'Protagonistas de novela'

El camino que Yekka decidió recorrer para perseguir sus sueños no ha sido fácil: ha pasado hambre y frío, ha sido rechazada, pero ella siempre consigue levantar la cabeza y seguir, sin perder su norte: la música. Su nombre de pila es Yesenia Martínez Medrano, participó en el reality de RCN ‘Protagonistas de novela 2003’ y regresó por unos días a Cartagena para meterle el hombro a su más reciente reto: la champeta ‘Oh, Barú’.

El arte, en sus venas

Yekka nació en Isla Barú, tiene 33 años y se crió en Blas de Lezo. Su mamá, Dora Esther Medrano, dice que baila desde que tenía cinco años y hace catorce se fue a Bogotá, buscando mejores horizontes profesionales.

Mientras estuvo en Cartagena, Yesenia estudió Comunicación Social y Periodismo, pero por problemas familiares decidió irse a la capital. Allá empezó modelando y actuando, enganchó en algunos concursos de modelaje y belleza y en ‘Protagonistas de novela’. Pese a que apenas tenía 19 años, a veces no tenía qué comer y estaba en una ciudad extraña, Yekka salió adelante. Después de actuar en proyectos como ‘Sala de Urgencias’, decidió echarse al agua en un terreno poco explorado por ella: cantar. “Me daba pánico, cantar es mi sueño más grande, pero tenía miedo a fracasar, al qué dirán, y un día me dije: si fracaso, será después de darlo todo, y aquí estoy, componiendo mis canciones y cantando a mi manera”, asegura.

El sábado mostró en una discoteca de la ciudad su nueva propuesta: ‘Oh, Barú’… “La canción está bebé, aún falta la producción completa. Lo que yo traigo es champeta con aires modernos como hip hop y dance hall, y un toque de folclor… y he estado preparando junto a mi equipo todo un concepto, por eso participo en el diseño de mis prendas, quiero hacer algo diferente y, si fracaso, será porque hice lo que amo”, asegura.

El video de ‘Oh, Barú’ también está en proyecto: se grabará en agosto, en Cartagena y sus sitios paradisíacos como Playa Blanca.

“La acogida en Bogotá ha sido divina, pero en Cartagena no tiene precio. El sábado pasado, cuando me presenté en una discoteca con temas míos y a la gente le gustó tanto que pedían ‘¡otra, otra, otra!’, eso es un honor cuando tus canciones aún no son conocidas. Voy por el camino correcto y seguiré trabajando”, concluye.