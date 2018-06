Yina Calderón muestra cómo quedaron sus glúteos tras inyectarse biopolímeros

La ex protagonista de Nuestra Tele, Yina Calderón, está pasando por una terrible situación a causa del dolor de las inflamaciones causadas por los biopolímeros en sus glúteos.

Resulta que la también empresaria se dio cuenta hace unos días que no le habían puesto vitamina C sino biopolímeros, y ahora tiene una bola extraña en su espalda. Así quedó registrado en un video publicado en Instagram en el que muestra la deformidad y además explica el engaño del que fue víctima.

Según el post, Calderón empezó a sentir fuertes dolores en su espalda y glúteos, por eso decidió hacer un video para mostrarle a su médico y preguntarle a qué se debe el terrible dolor. Ante esto, el cirujano le respondió: "Yina tienes biopolímeros en tu cola y tu cuerpo los está rechazando, te espero el día martes a las 11 am para extraer todo ese producto".

"Juraba que era vitamina C lo que me habían inyectado hace 3 años pero no es así, es biopolímero y hoy me pasa factura, ya son 3 días de dolor, ardor, depresión... mañana mi amigo @dr_urazanoficial me va a realizar un barrido para retirar todo este producto...", dijo.

Tras el incidente, Yina envió un mensaje a sus seguidores y les recomendó que no confien en todos los procedimientos estéticos con la frase "los biopolímeros matan".

"...No se como vaya a quedar mi cola pero asumo las consecuencias de mi falta de conocimiento en ese entonces, si usted sabe que le han aplicado algún producto extraño y tiene dolor, ardor, bolas, morados, deformidad.... corra para donde un cirujano esta a tiempo, si piensa aplicarse mire lo que me esta pasando que no es para nada chévere, duele mucho y las secuelas son gigantes, no lo haga el biopolímero en realidad mata".