Yo me llamo, número uno en tendencias con su primer capítulo

Este martes el Canal Caracol se convirtió en número uno en tendencia en redes sociales con el estreno de la sexta temporada de 'Yo me llamo'. (Lea aquí: Esta noche llega la sexta temporada de 'Yo me llamo')

Desde las 8 de la noche las redes se dispararon en comentarios, memes y opiniones sobre el programa que busca el mejor imitador de los artistas. Algunos como Celia Cruz, David Bisbal, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, fueron los que se robaron la atención de los televidentes que estuvieron pegados a la producción que, sin duda, arrancó con pie derecho.

Cesar Escola, Pipe Bueno, Amparo Grisales y Melina Ramírez recibieron a cada uno de los concursantes de la Costa Caribe, que dieron lo mejor por conseguir un cupo en el programa de imitación. Sin embargo, fueron pocos los que tuvieron suerte y se ganaron la confianza del jurado.

Los memes relacionados con la presentación del imitador de Sebastián Yatra, quien divirtió al jurado y al público, hicieron su aparición en las redes, dándole el toque jocoso al primer capítulo de 'Yo me llamo'.

Aunque tuvo 3 oportunidades, al participante se le olvidó la letra por lo que fue despedido de inmediato por el jurado.

Luego de su paso por la Costa, ahora el programa se dirige a Santander para cumplir con el reto de las audiciones en las que esperan encontrar al doble perfecto.

Estos son algunos memes.

Si no me quisiste así, no me busques cuando esté así. #YoMeLlamo pic.twitter.com/DUuDo440yk

— Leydy Gutierrez (@leydygutierrez_) 19 de septiembre de 2018