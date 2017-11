YouTube celebra a Luis Fonsi y confía en el potencial de Bad Bunny

YouTube celebró hoy en Las Vegas (EE.UU.) el abrumador éxito de Luis Fonsi, el único artista capaz de superar los 4.000 millones de reproducciones con un solo videoclip ("Despacito"), y depositó su confianza en el potencial del puertorriqueño Bad Bunny.

"El público latino ha sido mi trampolín", confesó Fonsi en un encuentro con un grupo reducido de medios, entre ellos Efe, en el hotel Cosmopolitan de Las Vegas, en el marco de eventos previos a la celebración de la gala de los Grammy Latino.



"Este éxito se debe a una colaboración en equipo con gente muy talentosa, empezando por Daddy Yankee. Es muy sorprendente lo que ha pasado en menos de un año", sostuvo el artista, que lanzó el vídeo de ese tremendo éxito el pasado 13 de enero.



"La música hoy se consume de forma diferente a cuando yo comencé y el vídeo y el 'streaming' son fundamentales para el público. Supone la satisfacción instantánea para el consumidor. Con esos medios he conseguido llegar adonde mi música nunca antes había llegado", valoró.



"Despacito" es actualmente el vídeo más visto del año en más de 50 países, entre ellos México, El Salvador y España.



"Hay que celebrar nuestra cultura y nuestro idioma, pero no voy abandonar mi esencia", señaló el boricua, que prometió seguir cantando en español.



Durante el acto, representantes de YouTube recordaron que a comienzos de 2016 únicamente cinco vídeos de música latina habían llegado a los mil millones de visionados. Esa cifra ahora ha ascendido a 20 vídeos con más de mil millones de visitas cada uno, un aumento del 300 por ciento.



Además, indicaron que seis de los diez vídeos más populares publicados en YouTube este año fueron de artistas latinos ("Despacito", "Mi gente", "Felices los 4", "Ahora dice", "El amante" y "Súbeme la radio").



"El éxito masivo de la música latina en YouTube en 2017 habla de la verdadera potencia global y alcance de la plataforma", dijo Lyor Cohen, jefe internacional de música de YouTube.



"La música es un vínculo común que une a nuestros usuarios emocional y culturalmente", agregó Sandra Jiménez, ejecutiva de YouTube para Latinoamérica. "YouTube no tiene fronteras y es emocionante ver a la música latina resonar no solo con los usuarios latinos, sino con fans de todo el mundo", subrayó.



La plataforma no se detiene y ya tiene sus miras puestas en otro joven talento, el cantante de trap puertorriqueño Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), con más de cuatro millones de suscriptores en el portal.



"Lo que me está sucediendo es señal de que estamos haciendo las cosas bien y el público nos está apoyando. Las redes sociales lo han sido todo para mí", señaló el artista de 23 años, que cuenta con temas como "Soy peor" o "Tú no metes cabra".



"Siempre pienso en lo próximo y en cómo sorprender a la gente; me gusta cambiar y arriesgar", indicó.