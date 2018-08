Yuranis León, la esposa de Mister Black, también quiere cantar

Las redes sociales estallaron en comentarios después que fuera compartido un video en las cuestas oficiales de Míster Black y su esposa en el que vemos a Yuranis León parada frente a un micrófono, rapeando al mejor estilo de grandes artistas del género urbano. Le preguntamos a la ‘Primera dama del género’ si se trata solo de un juego entre su esposo y ella o si por fin complacería a muchos de sus seguidores, que les pedían hacer un dúo.

¿De dónde surge la idea de cantar?

-La idea de cantar nace de mi esposo, que me dice: “prepárate, que vas a grabar”. Muchas veces me puso a improvisar, quizá por las múltiples ocupaciones que me mantienen alrededor mi esposo no lo había hecho. Jamás me le arrugo a nada, todas las oportunidades que pueda aprovechar en la vida sin atropellar a nadie, lo hago y más contando con el apoyo de él.

¿Cuál fue la razón para decir este es el momento de hacerlo?

-Todas las cosas tienen su tiempo y creo que este es el indicado, en el tiempo de Dios, todo es perfecto apoyándonos mutuamente y siempre creyendo uno del otro.

¿Qué sentiste cuando tuviste el micrófono en frente?

-Fue una sensación bonita es la expresión de algo que me nace del corazón, agradeciéndole a Dios por esta gran oportunidad, y es el sentir de mi apoyo incondicional para mi esposo y de él crecimiento para los dos.

¿Qué nos puedes adelantar de esta canción?

-La canción nace de la cotidianidad y de lo que varias mujeres viven día a día en sus relaciones y convivencias, sin ánimo de ofender a nadie, solo es una letra una discusión de una pareja, donde el esposo sale y la mujer alterada llega donde está por una historia que montan en Instagram para verlos discutir y ella va el sitio no lo ve en nada. El nombre es muy particular ‘La propia leona’, aún está en construcción, o quizá se llame ‘Wiqui wiqui’.

¿Qué opinas de los comentarios negativos en redes?

-Soy de aquellas personas que recibe lo positivo y aprende de ello. Las críticas no me afectan porque las recibo para darme fuerzas de avanzar más, pero hay unas críticas que son con él animo de destruir, esas no les pongo atención y las desecho. Tengo un lema y es “Que nadie corte tus alas, tú eres quien decides lo alto que quieres volar”.