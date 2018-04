Yuri está más que feliz en ‘La Voz Kids’

¿Quién no recuerda la exitosa canción de Yuri, ‘La maldita primavera’? La mexicana es de las pocas artistas que aún sigue vigente a pesar de su larga carrera, y nos ha demostrado que tiene igual o más energía que cuando empezaba en la música.

La cantante llegó a nuestro país motivada por un bello proyecto al que no se resistió: ‘La Voz Kids’, donde desde el lunes la vemos como asesora de los tres jurados: Andrés Cepeda, Fanny Lú y Sebastián Yatra, en las batallas donde los pequeños disputan su cupo para las presentaciones finales. El Universal entrevistó a la estrella de los 80’s.

¿Cómo ha sido trabajar con los jurados colombianos?

-Me ha sorprendido es el amor y el cariño de mis compañeros. Los colombianos son personas muy cariñosas. He tenido la oportunidad de compartir con otros artistas en este mismo espacio pero aquí es diferente, se desborda el amor. Cepeda es un señor divino, a Fanny Lú ya la conocía, la quiero mucho y la admiro.

Al que acabo de conocer es a Sebastián, es un niño grande, está espectacularmente guapo pero es muy lindo y querido, hemos tenido una química muy linda, es un niño con un ángel.

¿Cómo ves el talento en Colombia?

-Hay demasiados niños talentosos. Creo que va a ser una decisión muy difícil escoger al ganador de ‘La Voz Kids’ este año. He aprendido mucho de estos niños que llevan en su sangre estos ritmos de aquí, no solo el vallenato, que es como lo más clásico dentro de la música popular.

Hasta me han enseñado a bailar. Cuando vi todos esos géneros que tienen en la música popular, me antojé de quererlos hacer.

¿Qué consejos les has dado a los participantes?

-Como son chiquitos, lo principal es hablarles en su idioma. A los adolescentes sí se les habla del diafragma y la respiración, pero a los más chiquitos solo les digo que se lo disfruten.

¿Qué otros proyectos adelantas en el país?

-Al llegar a Colombia se abren muchas puertas de trabajo. Muchas colaboraciones musicales que no puedo contar hasta que no se concreten, me encantaría hacer colaboraciones con mujeres colombianas, de mi edad y, por supuesto, más jóvenes.

¿Cuál es su papel?

Yuri llegó a ‘La Voz Kids’ para ser co-entrenadora de los participantes, trabajará como asesora de los tres jurados con cada uno de sus equipos. “Mi tarea es mayor y bastante agotadora, sin embargo, me encantan los retos, me encanta el cansancio porque sé que cuando las cosas cuestan, valen mucho más la pena”, concluye.