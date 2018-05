¡Irreconocible! Así luce hoy Camilo Echeverry, ganador de Factor XS en 2007

Al parecer del niño lindo e inocente que vimos en las galas del Factor XS hace algunos años no queda sino la voz, el carisma y el talento, pues en cuanto al físico Camilo Echeverry ha cambiado tanto, que muchos de sus seguidores ya ni lo reconocen.

Con cabello largo, barba y un bigote bastante poblado, el cantante se muestra en sus redes donde constantemente publica fotos y videos sólo y junto a su novia Evaluna, hija de Ricardo Montaner. (Lea aquí: Camilo y Evaluna, la energía del amor)

El sorprendente aspecto físico de Camilo ha tenido miles de opiniones divididas de usuarios que están de acuerdo con su bigote y otros que definitivamente no lo aprueban.

“Eres muy lindo...me caes bien...Cuando será el día que te vas a quitar el bigote”, “Que asco de bigote y él tan lindo que es”, “Lo que no me gusta es tu bigote”, “Por qué te volviste así, no entiendo”, fueron algunos de los comentarios de internautas en redes.

Sin embargo, estas críticas tienen a Camilo sin cuidado, pues insiste en dejarse crecer el bigote mucho más.

“¡Pa’ arriba como mis bigotes! (Haters, disparen)”, fue uno de los mensajes con el que acompañó una imagen demostrando que los comentarios negativos no le afectan.

Cabe recordar que al artista colombiano también lo hemos visto muy enamorado en redes de la mano de Evaluna Montaner. Ambos se mantienen activos publicando imágenes disfrutando de las mieles del amor, además se ve lo bien que se lleva Camilo con la familia de Eva.

Aquí algunas fotos del sorprendente cambio de Camilo Echeverry, ganador de Factor XS en 2007.

Recordemos una de sus galas en su paso por el concurso.

Otra de sus presentaciones en 2011.