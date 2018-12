Así quedó el salario mínimo de 2019

Luego de una reunión de más de cinco horas en la Casa de Nariño con el presidente de la República, Iván Duque Márquez, empresarios y sindicatos lograron un acuerdo para el incremento del salario mínimo del 6 % para el próximo año.

El incremento representa 46.874 pesos, por lo que el salario que devengan más de 9 millones de colombianos en 2019 será de 828.116 pesos. Además, se fijo un ajuste de 10 % para transporte, que alcanza los 97.032 pesos.

“Quiero anunciar que el aumento del salario mínimo será del 6% y tendremos el aumento real del salario mínimo más significativo de los últimos 25 años. De igual manera el aumento que tendremos en el auxilio de transporte será del 10%, el aumento más importante en 14 años. Esto muestra que nos podemos poner de acuerdo en lo que le conviene al país, en lo que Colombia necesita. Que necesitamos reactivar la economía y al mismo tiempo ir mejorando las condiciones de todos los trabajadores y generando más empleo formal”, manifestó Iván Duque en su alocución presidencial.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), que habían bajado este jueves sus pretensiones al 9 %, no acompañaron el acuerdo alcanzado entre las demás partes, porque consideran que no satisface las aspiraciones de los trabajadores colombianos.

El presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, aseguró que la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de Pensionados de Colombia no suscribieron el acuerdo, porque “no llena las aspiraciones en términos de beneficios tributarios que el gobierno le ha dado a los empresarios y que no se corresponde en ese sentido con los trabajadores”.

El líder sindical explicó que se ha “dejado una constancia en la mesa, en donde nos ratificamos y le notificamos al Presidente de la República que no firmamos el acuerdo. La CUT es una central coherente con lo que planteamos y no podíamos llegar a esa cifra en la que finalmente se impuso en ese acuerdo entre esos sectores y dejamos claro que no es un acuerdo general”.

Orjuela explicó que la cifra no “se compadece para nada con lo que estuvimos defendiendo las centrales durante estos casi 20 días, que era la necesidad de un incremento sustancial para los trabajadores y la necesidad de aumentar la capacidad de compra de los colombianos para contribuir a la economía colombiana”.

En la tarde de este jueves, los empresarios y sindicatos habían modificado sus propuestas en la reunión que adelantó la comisión, en donde los gremios habían subido su propuesta del 4 % al 5 %, mientras que los trabajadores habían unificado su cifra en un 9 %, lo que abría las puertas a un acuerdo entre las partes.

Esta es la séptima vez en la historia de la mesa de concertación laboral en la que se llega a un acuerdo para el incremento salarial. No obstante, es la tercera en la que la CUT no acompaña el ajuste.