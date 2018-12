Alumbrado público, ¿se prorroga o se termina?

Que sea por 16 meses

“La verdad sea dicha, leí con detenimiento este proyecto, lo analicé y considerando que la propuesta no es definitiva, sino es transitoria; es viable la prórroga por una sola razón, porque físicamente no hay posibilidad licitación”.

“No es viable”: Múnera

“Además no tiene argumentación, motivación o razones, no hay una solo justificación ni financiera ni técnica ni administrativamente para que este en curso; la Alcaldía de Cartagena no tiene estudio lo que es insólito”. David Múnera, exaspirante a la Alcaldía de la ciudad, dijo que demandará el proyecto ante la Procuraduría por considerarlo irregular.

Sin embargo, para el exconcejal del Polo y abogado David Múnera, “el proyecto no es viable, ya que viene con la firma de la secretaria general del Distrito, no viene con la firma del alcalde Pedrito Pereira porque fue trabajador empleado de la concesión; pienso que lo mejor era que se hubiera declarado impedido”.

“Pereira no está impedido”: Raad

Pero para el exconcejal Adolfo Raad Hernández, “tengo que fungir como abogado del diablo para decir que el alcalde Pedrito Pereira no solo es serio, es un hombre correcto. No es cierto lo que dice el exconcejal Múnera; este proyecto viene firmado por la secretaria general Marta Seidel, ya que ella estaba como alcaldesa encargada. Pero debo decir que no hay ningún impedimento de Pereira quien sí es cierto que fue gerente por tres meses de la concesión, pero a Múnera se le olvidó que Pereira presentó un impedimento a la Procuraduría en Bolívar, ente que no aceptó este impedimento”, dijo Raad, quien defiende que el proyecto sí es viable y que la responsabilidad de la hoja de ruta sobre la concesión, debieron hacerla los alcaldes anteriores al actual.

Para Raad es fundamental que se haga un estudio previo para establecer la figura que operará después.

Dijo que es falso que las tarifas de alumbrado de Cartagena sean las más caras del país.