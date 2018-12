En esta temporada luce linda

La Navidad es una época especial en la que nos reunimos con la familia y con los amigos para celebrar los triunfos del año, por eso debemos lucir deslumbrantes y estar listas para las festividades.

Por esto, diseñamos un look para que desde ya empieces a lucir hermosa con lo último en tendencia de maquillaje para el fin de año.

Paso a paso para un look de fácil transformación de día a noche

Sabemos que por esta época compartir con los seres queridos es la prioridad, sin embargo, los horarios de oficina y otras ocupaciones no tienen horario navideño, por eso te damos unos sencillos consejos para que en 3 pasos transformes tu look de diario en uno perfecto para las festividades (reuniones, cocteles, novenas, tour de alumbrados, etc).