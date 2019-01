Globos de Oro 2019: estas son las películas y series favoritas para llevarse un galardón

Mañana, a las 7:00 p.m., tendrán lugar los premios Golden Globe Awards que en Colombia serán transmitidos por el canal TNT.

Estos marcan el inicio del calendario de galardones que se entregan en la industria del cine y la televisión. Y tanto sus nominados como sus ganadores sirven como un barómetro para determinar cuáles producciones serán las favoritas de las distintas ceremonias de reconocimiento de la temporada.

A continuación, algunas películas imperdibles que forman parte de las principales categorías de los Golden Globe Awards.

Mejor película musical o de comedia

‘Vice’ es una cinta biográfica sobre el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney y protagonizada por Christian Bale. Esta producción consiguió 6 nominaciones a los Globos de Oro. El rodaje inició a finales de septiembre de 2017 en Alabama, Estados Unidos. Bale declaró que para hacer su papel tuvo que ganar peso en solo cinco meses.

Otras nominadas en la misma categoría son: ‘Crazy Rich Asians’, ‘The Favourite’,‘Green Book’ y ‘Mary Poppins Returns’.

Mejor película de drama

‘Bohemian Rhapsody’: película biográfica británica-estadounidense sobre el cantante Freddie Mercury y el grupo de rock Queen. Fue dirigida por Bryan Singer, aunque Dexter Fletcher asumió el cargo de director las últimas semanas de rodaje tras el despido de Singer. Protagonizada por Rami Malek, fue una de las cintas más vistas en el 2018.

Otras nominadas: ‘Black Panther’, ’El infiltrado del KKKlan’, ‘If Beale Street Could Talk’ y ’A Star Is Born’

Mejor director

Bradley Cooper por ‘A Star Is Born’: Jackson Maine (Bradley Cooper) es un músico veterano cuya carrera se encuentra en las últimas cuando descubre a una talentosa cantante llamada Ally (Lady Gaga), una joven aspirante que sueña con triunfar en el espectáculo. La cinta fue aclamada por la crítica, quienes destacaron distintos aspectos como la dirección, el guion, la fotografía y la música. Otros nominados: Alfonso Cuarón, ‘Roma’, Peter Farrelly, ‘Green Book’ Spike Lee, ‘El infiltrado del KKKlan’ y Adam McKay, ‘Vice’.

Mejor cinta animada

‘Mirai’: producción japonesa de animación dirigida por Mamoru Hosoda. Cuenta la historia de Kun, un niño de 4 años que conoce a su futura hermana, Mirai. Ella se le presenta como una joven mujer que ha viajado a través del tiempo para conocerlo. La viajera y el niño viven aventuras que le harán aprender cómo cuidar a su hermana.

Otras nominadas: ‘Increíbles 2’, ‘Isle of Dogs’, ‘Ralph Breaks the Internet’ y ’Spider-Man: Into the Spider-Verse’.

Mejor película en lengua extranjeraproducción

‘Roma’ (México): esta cinta es dirigida y escrita por Alfonso Cuarón. Cuenta un año de la vida de Cleo, una empleada de servicio de una familia de clase alta profesional en la colonia Roma de Ciudad de México. Esta , grabada en blanco y negro, fue seleccionada para representar a México en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la edición 91 de los Premios Óscar. En Colombia se estrenó el pasado 14 de diciembre por medio de la plataforma de Netflix.

Otras nominadas: ‘Capernaum’ (Líbano), ‘Girl’ (Bélgica), ‘Never Look Away’ (Alemania), y ‘Shoplifters’ (Japón).

Mejor serie de drama de T.V

‘The Americans’: creada por el guionista Joe Weisberg, es una serie de drama de la Guerra Fría del canal FX Network acerca de espías soviéticos de la KGB (Comité para la Seguridad del Estado) entrenados e infiltrados como ciudadanos estadounidenses. La historia se centra en una pareja de agentes encubiertos que ha pasado los últimos años fingiendo conformar un matrimonio convencional americano. La producción está ambientada en los años 80 durante la gestión de Ronald Reagan (etapa tensa entre EE.UU y la Unión Soviética).

Otras nominadas: ‘Bodyguard’, ‘Homecoming’, ‘Killing Eve’ y ‘Pose’.

Mejor serie de comedia o musical

‘The Good Place’: historia de Eleanor Shellstrop (Kristen Bell), una joven recién fallecida que se despierta en otra vida y es enviada por Michael (Ted Danson) al ‘lado bueno’, una utopía parecida al cielo que él diseñó en recompensa a una vida terrenal justa. Sin embargo, ella se da cuenta de que llegó a ese lugar or error y debe ocultar su comportamiento moralmente imperfecto. Otras nominadas: ‘Kidding’, ‘The Kominsky Method’ y ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.