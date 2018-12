Bolívar, ejemplo de aprovechamiento de los TLC en el país

Cada vez son más las empresas colombianas que están en la capacidad de exportar sus productos locales a diferentes regiones del mundo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), sectores como el de la manufactura, productos químicos, plástico y alimentos agrícolas han tenido un crecimiento importante durante el último año. Incluso, en regiones como Bolívar, han existido variaciones mayores al 2.000% en ciertos sectores.

Tras 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) suscritos con 60 países alrededor del mundo, que según datos del Gobierno representan cerca del 85% de las exportaciones totales que se hacen desde el país, Colombia ha logrado consolidar un total de 1.500 millones de consumidores que crecen mes a mes con cada producto que se comercializa en el exterior.

Para Colombia, las exportaciones no minero-energéticas han empezado a cobrar más relevancia en el mercado internacional. En Estados Unidos, por ejemplo, este sector logró exportaciones por 3.183 millones de dólares entre enero y septiembre de 2018, siendo los agroalimentos (2.158 millones de dólares), la metalmecánica con (526 millones de dólares), los químicos y productos para la vida (250 millones) y las industrias de la moda (241 millones) los más representativos.

En este contexto, el departamento de Bolívar se destaca por vender a los Estados Unidos plástico, logrando negocios por más de 59 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, manufacturas de hierro o acero (39 millones de dólares) y productos químicos orgánicos (15 millones de dólares), siendo una región que ha crecido exponencialmente en ese mercado.

No obstante, en comparación con el año pasado, son amplias las oportunidades y el potencial que muestran otros subsectores del departamento, como el de los barcos y sus partes, que ha crecido en más de 1.435%, o el de frutas y hortalizas procesadas, que presenta un incremento de 2.649%.

Por su lado, el TLC con la Unión Europea, otro de los principales destinos de exportación y con quien se tiene acuerdo vigente desde el 2013, ha dejado US$ 1.796 millones de dólares en ventas en los primeros nueve meses del año en todo el país. Las cadenas que más vendieron en el exterior fueron las de agroalimentos (1.623 millones de dólares) y químicos y ciencias de la vida (65 millones de dólares). Entre los productos más exportados se encuentran grasas y aceites animales/vegetales, café y licores de anís.

Pese a que las exportaciones bolivarenses de sectores como el tabaco o el plástico han decrecido, el departamento se destacó en el año 2018 por vender 20 millones de dólares en crustáceos y moluscos en el viejo continente. Una de las exportaciones de mayor crecimiento con respecto al año anterior es el de desperdicios y desechos de minerales metálicos que logró una variación positiva del 224%.

Canadá, que tiene un Tratado de Libre Comercio con Colombia desde el año 2011, ha recibido desde hace más de siete años productos como toallas de papel, trucha, calzado, abonos, mango, guanábana, globos de látex, entre otros. Hasta septiembre de este año, Colombia exportó al país norteamericano un total de 239 millones de dólares, siendo el café, las flores frescas y manufacturas en hierro o acero los de mayor volumen.

Entre todos los departamentos del país, Bolívar fue el de mayor crecimiento en exportaciones a Canadá con más del 134,8% y un total de 25 millones de dólares entre enero y septiembre de este año. Las cadenas de manufacturas de hierro o acero y del plástico en formas primarias fueron las que más vendieron.

Los acuerdos más recientes tampoco se han quedado rezagados en el panorama de las exportaciones del país. Corea del Sur, que tiene un TLC con Colombia desde julio de 2016, es uno de los mayores beneficiados con los productos agrícolas como la pitahaya, piña, langostino y cacao. En total, se han exportado más de 127 millones de dólares.

Desde la entrada en vigencia del acuerdo, Bolívar inició las exportaciones de crustáceos y moluscos a Corea del Sur. Las ventas al mercado asiático aumentaron en más de 376,2%, para un total de 1,6 millones de dólares hasta septiembre de 2018.

Entre los subsectores que más se destacaron durante el año está el de desperdicios y desechos de minerales metálicos, crustáceos y moluscos (principalmente langostinos enteros congelados, secos, salados, ahumados) y cueros en bruto y preparados. Este último con una variación cercana a 2.200%.

En Latinoamérica, países como Costa Rica recibieron exportaciones colombianas por US$ 177 millones entre enero y septiembre de 2018. Los químicos y ciencias de la vida, la metalmecánica y la industria de la moda son los sectores colombianos con mayor participación en ese país.

Según las cifras estadísticas, Bolívar es actualmente el departamento con mayores exportaciones a Costa Rica con más de 47 millones y más del 22% hasta septiembre de 2018, incluso por encima de Antioquia y Bogotá.

La industria del plástico es la más importante en las exportaciones de este tratado, ya que vendió en total 13 millones y tuvo un crecimiento del 30,5%. Seguido se encuentran los productos químicos inorgánicos y el plástico y sus manufacturas.

Ante estas cifras, el panorama es de oportunidades para los empresarios del país que aprovechen los beneficios de los acuerdos comerciales. Es por esto que el viceministerio de Comercio Exterior viene adelantando encuentros en diferentes ciudades del país, como Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cali y Bogotá, donde se analizan cuáles son los destinos y los sectores con mayores oportunidades según los productos de cada región.

¿QUÉ DICEN LOS EMPRESARIOS?

Una de las empresas de la región Caribe que más le ha sacado provecho a los TLC colombianos es Tahi Shoes, que actualmente exporta calzado femenino artesanal a varios países del continente americano.

La empresa fue fundada por Karina y Lissette Barakat, dos hermanas barranquilleras que juntaron sus conocimientos en diseño gráfico y diseño de modas para crear una marca de calzado con productos hechos a mano.

Inicialmente, las barranquilleras comenzaron a fabricar sandalias, para luego empezar a diseñar y comercializar zapatos cerrados y plataformas. Hoy en día se preparan para lanzar otras dos líneas de productos al mercado: botas y tenis. Sin embargo, su fundadora aclara que su fuerte seguirán siendo las plataformas.

“Nuestro producto número uno son las plataformas, es lo que más vendemos”, afirma. Su primera exportación fue a una de las tiendas departamentales más importantes de Panamá, Félix B. Maduro, y consistió en 500 pares de zapatos. Llegaron luego a Anthropologie, en Estados Unidos, y a Novus, en Puerto Rico.

Según las hermanas Barakat, el mercado estadounidense, y en general las exportaciones a varios países de la región, sigue siendo muy atractivo para el crecimiento de su negocio.

“Hay que destacar que no todos los mercados son iguales. En países como Panamá me ha tocado negociar más, porque siempre me hablan que los impuestos son costosos. Sin embargo, en Estados Unidos me han pedido que baje el precio”, comentó Karina.

