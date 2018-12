Cinco consejos claves para que tenga el control de su peso y logre la figura que desea

Comer y no engordar es quizá uno de los deseos más comunes de hombres y mujeres que, a diario, chocan con alimentos a los que difícilmente se le puede decir que “no”. Sin embargo, por más difícil que sea, es indispensable cuidar la alimentación y eliminar hábitos nocivos que atenten contra la salud.

La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una enfermedad caracterizada por exceso de adiposidad. Si una persona posee un índice corporal (relación peso /estatura) de más de 30, es catalogada como obesa.

Oscar Rosero Olarte, médico endocrinólogo experto en metabolismo y director médico en balance y control de peso, explica que no existen dietas ‘mágicas’ para adelgazar y que la clave para prevenir dicha enfermedad está en la determinación personal de modificar hábitos de vida acompañados de una guía profesional que ayude a controlar el peso.

“La solución para bajar de peso no la van a encontrar en revistas ni en consejos de redes sociales. Debemos buscar profesionales en nutrición, en endocrinología y metabolismo que hagan un estudio integral de cómo está la situación nutricional y de cómo está el metabolismo de su cuerpo y descarten las causas asociadas a la obesidad. Una vez establecido esto se hace necesario que la persona sea consciente de que tiene un problema y de ahí arrancar un plan de alimentación, actividad física y mucha voluntad”, sostiene.

El experto descarta algunos mitos como: “es que tengo el metabolismo lento” o “ella adelgaza rápido porque tiene su metabolismo más rápido”. Según dice, estas frases han quedado obsoletas y, explica, adelgazar no es cuestión de suerte.

“El metabolismo es la cantidad de calorías que el cuerpo necesita en un día para funcionar. La cantidad de calorías que el cuerpo gasta en un día deben ser compensadas con la cantidad de calorías que el cuerpo ingiere en un día. De esta forma, si yo ingiero más calorías de las que el cuerpo necesita voy a tener sobrepeso u obesidad y de la misma manera se trata de determinar si yo puedo mejorar el gasto calórico con algún tipo de actividad física”, agrega Rosero.

El doctor Oscar Rosero Olarte reitera que si una persona decide bajar de peso debe ser consciente de que hay que tener una alimentación sana y aprender nuevos hábitos alimentarios que permitan mantener un peso adecuado.

El profesional en balance y control de peso entrega cuatro consejos básicos para mejorar los hábitos alimenticios:

- Eliminar el azúcar: Para el doctor Oscar Rosero el consumo de azúcar refinado no es necesario. “El azúcar no es un alimento, es un condimento. Los condimentos no son necesarios para la vida, de tal forma que lo primero es decir “no” a los alimentos con alto contenido de azúcar como las bebidas gaseosas.

- No a la panadería ultra procesada: El experto señala que las galletas, los pasteles son alimentos cargados de azúcar, grasa y harina que podemos reemplazar por otros más saludables. “En reemplazo del pan podemos consumir arepa”, expone.

- Ojo con los jugos o zumos: El doctor Rosero aconseja que antes de tomarse un jugo, opte mejor por la fruta; y si se trata de calmar la sed, la mejor opción es el agua o el agua con limón.

- Frituras: “Cada vez que se frita un alimento multiplico por tres la cantidad de calorías que me va aportar ese alimento”.

- No son los culpables. Rosero Olarte explica que alimentos como el arroz y la papa no son el “problema” de la obesidad sino los alimentos procesados y cargados de azucares y grasas.

Si desea obtener más información sobre programas para controlar su peso, puede visitar la página www.laverdaddesupeso.com donde encontrará consejos de expertos para que usted adelgace de forma óptima.