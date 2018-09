Abogado de Cristina Fernández confía en que senadora no perderá sus fueros

El abogado Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), dijo hoy que no cree que la actual senadora, procesada en varias causas judiciales, pierda sus fueros parlamentarios, aunque advirtió que, de ocurrir, sería de "gravedad".

"Yo creo que eso no va a ocurrir", dijo el letrado en declaraciones radiales, consultado sobre si cree que el Senado quitará los fueros a Fernández, quien ocupa una silla en la Cámara Alta desde finales de 2017.



Este lunes, el juez Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la exmandataria al sindicarla como presunta "jefa" de una asociación ilícita dedicada a recaudar dinero provenientes de sobornos pagados por empresarios adjudicatarios de obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Fernández.



El magistrado determinó que, una vez que un tribunal superior homologue el procesamiento con prisión preventiva, sea enviado al Senado un pedido para que esa cámara le quite los fueros a Fernández, un paso para el que se requieren dos tercios de los votos de los senadores.



En declaraciones a la radio El Destape, Beraldi dijo que si se le quitan los fueros a Fernández, ello ""sentaría un precedente institucional de una gravedad inigualable".



El abogado aseguró que la expresidente, procesada en otras cinco causas, "concurre a todas las citaciones judiciales" y "cumple con sus obligaciones procesales al pie de la letra" por lo que "no puede generar ningún riesgo procesal para que se puede disponer respecto de ella una prisión preventiva".



A su juicio, no hay justificación para el pedido de quitarle los fueros a la ex mandataria porque no está comprometido "de ninguna manera el avance de las múltiples causas que le han armado".



Beraldi lamentó que se "tome con naturalidad" cosas "extraordinariamente graves, como pruebas que se obtienen de manera ilegal", y "un nivel de politización de la Justicia que no registra antecedentes".