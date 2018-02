Abogado de Leopoldo López pide libertad inmediata tras declaraciones de exfiscal

Juan Carlos Gutiérrez, uno de los abogados del opositor venezolano Leopoldo López, pidió hoy su "inmediata puesta en libertad", después de que la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, haya admitido que recibió presiones durante el proceso que condenó a su defendido a 14 años de cárcel.

"De lo contrario, lo que se traduce es la confesión por omisión del Estado venezolano en haber participado de manera directa en generar instrucciones y mecanismos de presión para el enjuiciamiento y condena de una persona inocente", aseguró Gutiérrez en una entrevista telefónica con Efe, en la que estuvo acompañado por el padre López.

En una entrevista en una emisora de radio colombiana, Ortega Díaz, aseguró hoy haber recibido presiones durante el proceso que condenó al dirigente opositor de Voluntad Popular por parte del dirigente chavista Diosdado Cabello.

Según el letrado, a nivel internacional, "esto es evidencia de los crímenes de persecución, que se están denunciando en la Corte Penal Internacional (CPI), y Leopoldo López es una de las víctimas".

"Esas declaraciones no me sorprenden porque sabíamos que eso era una realidad. Desde un principio actuó, no sé si bajo presión, pero sí bajo una instrucción", dijo a Efe el padre de López, quien cumple ya seis meses bajo arresto domiciliario y un total cuatro años privado de libertad.

"He hablado por teléfono con él y se encuentra muy angustiado, porque está convencido de que no vamos por buen camino, ya que el Gobierno (de Nicolás Maduro) no ha sido franco para lograr los acuerdos que durante mucho tiempo él defendió", dijo el Leopoldo López padre respecto al fracaso en las negociaciones llevadas a cabo en República Dominicana.

En ese sentido, calificó el documento presentado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, mediador en el conflicto, de "casi irrespetuoso", por dirigir una carta pública a los opositores "prácticamente conminándolos a firmar un texto con el que no están de acuerdo".

"Como mediador ese no es el papel, ese sería el papel de un abogado de Maduro", dijo el padre de López, quien remarcó que el hecho de que el rechazo unánime del texto por parte de la oposición venezolana "significa que no estamos tan desunidos como mucha gente quiere interpretar".

"De hecho nadie aceptó firmar el acuerdo de Santo Domingo, lo que significa que hubo una unión de criterio. Puede que haya habido alguna visión distinta en cuanto a las estrategias, pero al final el sendero que se tomó es uno solo", subrayó López.

Y de presentarse alguien de la oposición en las próxima elecciones del 22 de abril "sería simplemente un monigote que no tiene validez alguna", afirmó, "porque o son personas que no tienen ninguna validez política o ha sido figuras del pasado".

El padre del dirigente de Voluntad Popular recordó que "la primera intención de Maduro es sorprender al adversario, no dejarle tiempo para organizarse".

En segundo lugar "el convencimiento de que si hoy tiene el 70% de rechazo como lo señala las encuestas, dentro de seis meses va a tener un 90%, porque a nadie se le escapa la situación que vive Venezuela".

Tras cuatro años privado de libertad, Leopoldo López "sigue sintiendo que cumplió con su deber y obligación de enfrentar a un Gobierno injusto, que lo único que ha logrado con su encierro es despertar a la conciencia venezolana e internacional sobre lo que es un crimen de humanidad sobre una nación como es Venezuela".

"Este no es el momento de revanchismos ni de venganzas, si no de unidad, de reconstrucción y de tolerancia para los venezolanos", concluyó López recordando palabras de su hijo.