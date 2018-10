Abstención en Brasil llega a 20,3 %, la más alta desde las elecciones de 2002

Un total de 29,9 millones de brasileños no acudieron hoy a las urnas para elegir presidente en Brasil, lo que se tradujo en una abstención del 20,3 % de los ciudadanos con derecho a voto, el mayor índice desde las elecciones de 2002, según informó el Tribunal Superior Electoral (TSE).

De acuerdo con la justicia electoral, eso significa que uno de cada cinco brasileños prefirió no ir a votar durante la fiesta electoral de este domingo pese a que el voto es obligatorio en Brasil.



El pleito no interesó a la quinta parte de los electores pese a la polarización entre el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad, que fueron los más votados, con el 46,05 % y el 29,25 % de los sufragios respectivamente, y tendrán que dirimir la jefatura de Estado en una segunda vuelta el 28 de octubre.



Mato Grosso, ubicado en el centro oeste del país y uno de los más grandes en territorio, fue el estado donde la mayor proporción de electores no compareció a las urnas este domingo (24,55 %).



No ocurrió lo mismo en el fronterizo estado de Roraima donde se registró la menor tasa de abstención (13,86 %).



En términos absolutos, Sao Paulo, el estado más rico y más poblado de Brasil, tuvo el mayor volumen de votantes que no asistieron a la votación: 7.108.863 de personas.



Según la justicia electoral, el número de votos en blanco en la elección presidencial fue de 2,65 % y el número de votos nulos alcanzó un 6,14 %.

