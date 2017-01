Actores de Hollywood cantan en contra de Trump

En 7 días Donald Trump tomará posesión como el nuevo presidente de los Estados Unidos, sin embargo, su llegada a la Casa Blanca no tiene contento a muchos famosos, que apoyaron a Hillary Clinton durante las campañas presidenciales.

Esta vez, 21 actores de Hollywood se unieron para interpretar la canción de Gloria Gaynor, "I Will Survive", en español “Sobreviviré”, tema de 1979 que se ha convertido en un himno de empoderamiento para las minorías, unas palabras contra el dolor, la pena y el abandono.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado, pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola (…) ¿Quien trató de romperme con deseo? ¿Creíste que me derrumbaría?, ¿Creíste que caería y moriría? ¡Oh, yo no! ¡Sobreviviré!”, dice un pedazo de la canción.

Algunos de las estrellas que alzan sus voces con este tema, son: Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Wiilliams, Greta Gerwig y Mahershala Ali.

Estos actores fueron convocados por la revista de moda estadounidense W Magazine quien dice en su página web que “ I will survive”, “es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia y esta es sólo un antídoto para Hollywood que todavía está en duelo”.

Ya en redes circula un video en el que estos artistas aparecen cantando y algunos recitando la canción de Gloria Gaynor.