Al menos 120 heridos en Caracas tras protesta este sábado

Al menos 120 personas resultaron heridas este sábado en la jornada de manifestaciones que se vivió en el Área Metropolitana de Caracas, tres de las cuales permanecen en "estado clínico delicado", denunció hoy la oposición venezolana, que acusó de la "violencia" a funcionarios de seguridad del Estado.

"En la jornada de ayer, solo en la ciudad de Caracas, hubo más de 90 heridos", dijo el diputado opositor José Manuel Olivares en una rueda de prensa, y agregó que en la vecina localidad de San Antonio de los Altos hubo "30 heridos en las manifestaciones".

Venezuela completó este sábado 50 días de manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, que dejan al menos 47 muertes, según cifras confirmadas por las autoridades.

En un comunicado difundido hoy, la Cruz Roja Venezolana indicó que durante los últimos 50 días ha atendido 268 pacientes, "fundamentalmente heridos por impacto de perdigones, impactos de proyectiles, contusiones generales, quemaduras y afecciones respiratorias".

El informe detalló que del total de heridos contabilizados por ese organismo 62 fueron atendidos en Caracas, 81 en el estado Lara (oeste), 63 en Mérida (oeste), 58 en Carabobo (centro) y cuatro en Barinas (oeste).

Según Olivares, uno de los lesionados de San Antonio, localidad del estado Miranda (centro), fue herido "por arma de fuego" en el abdomen, y destacó que "afortunadamente" fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

Del resto de los lesionados en Caracas, aseguró que tres de ellos se encuentran en "estado clínico delicado": dos con "trauma torácico" por el impacto de una bomba lacrimógena, y otro con "fractura hundida" en la cabeza que atribuyó a otra lacrimógena.

"La violencia, como siempre, de parte de los cuerpos de seguridad del Estado (...) Insistimos con el mensaje de que reflexionen si son el Ejército de (libertador caraqueño Simón) Bolívar o si son asesinos", acotó Olivares.

El dirigente aseguró que San Antonio de los Altos ha vivido "jornadas brutales de represión por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada)".

El diputado Tomás Guanipa, compañero de militancia de Olivares en el partido Primero Justicia, agradeció "al pueblo venezolano la lucha que ha tenido" y le incentivó para que continúe en las calles hasta que "el golpe de Estado continuado" que, según él, lleva a cabo el Gobierno, "sea revertido totalmente".

"No hay lacrimógena, no hay perdigón, no hay metra (canica), no hay bala que pueda contra la conciencia del pueblo venezolano", dijo.

Los parlamentarios recordaron que este lunes los opositores acompañarán a los profesionales de la salud en una manifestación convocada para exigir la apertura de un canal humanitario que permita la entrada de medicinas al país.

"Mañana estaremos en las calles en la marcha de salud por la vida, exigiendo la apertura del canal humanitario, y marchando por nuestros pacientes. Lleve su bata, lleve su récipe (receta médica), (...) que mañana el mundo sepa que hay una crisis humanitaria y que hoy mueren venezolanos por falta de medicinas", complementó Olivares.

Los opositores intentarán marchar desde el este de Caracas hasta la sede del Ministerio de Salud, en el centro de la ciudad, y la convocatoria se extiende a todo el país.