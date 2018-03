Al menos 3 heridos por ataque con cuchillo en Viena

Al menos tres personas resultaron heridas en un ataque con cuchillo el miércoles en las calles de Viena, y el agresor posiblemente hirió a una cuarta víctima en una zona cercana, informó la policía austriaca.

La policía de Viena dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 19:45 horas (1845 GMT) en Praterstrasse, en el corazón de la capital austriaca.

"De acuerdo con los testigos, un hombre atacó a tres personas - un hombre, su esposa y la hija adulta de la pareja", dijo el portavoz de la policía Patrick Maierhofer a The Associated Press. "Las tres personas sufrieron heridas de gravedad, que ponen en riesgo su vida, y en este momento están hospitalizadas".

Al poco tiempo, una cuarta persona fue atacada con un cuchillo en una zona cercana, indicó la policía: "La relación (entre los ataques) es parte de las investigaciones en curso".

La testigo Silvia Franke dijo que estaba a unos 100 metros (330 pies) de distancia al momento que ocurrió el incidente.

"Vi a alguien gritando en medio de la calle - por la manera en que movía las manos, pensé que estaba golpeando a su perro", comentó. "Y en realidad estaba apuñalando a este hombre".

"Pudo haberme apuñalado a mí también si hubiera estado ahí por casualidad", añadió Franke. "Había perdido todo el control".

#BREAKING: At least three people are injured as knifeman goes on rampage attacking people at random on the streets of Vienna #Austria pic.twitter.com/3brPAgHkHv

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 7 de marzo de 2018