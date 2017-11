Al menos dos muertos en un tiroteo en unos almacenes de Denver, EE.UU.

Las autoridades estadounidenses informaron de la muerte de al menos dos personas en un tiroteo ocurrido hoy en unos almacenes Walmart de la localidad de Thornton, a las afueras de Denver (Colorado, EE.UU.).

El Departamento de Policía de Thornton informó a través de Twitter que como resultado del tiroteo murieron dos hombres y que una mujer fue trasladada a un hospital.

La Policía también informó que ya no se trata de una situación con un "tirador activo", pero no especificó si el autor de los disparos fue dado de baja, herido, detenido o si se dio a la fuga.

Thornton es un suburbio de unos 120.000 habitantes ubicado al norte de Denver.



#ThorntonWalmartShooting At this time this is NOT an active shooter. Active crime sceneWe will update as info becomes available. pic.twitter.com/EZgSOtb6yy

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) 2 de noviembre de 2017