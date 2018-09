Alto cargo revela un pacto en la Casa Blanca para anular políticas de Trump

Un alto cargo de la Casa Blanca reveló hoy a través de un escrito en el editorial del New York Times que un amplio grupo de funcionarios que trabajan para el presidente de EE.UU, Donald Trump, se esfuerzan conjuntamente para anular algunas de las políticas que consideran mas dañinas del mandatario.

El artículo del empleado del Despacho Oval, que permaneció en el anonimato, comienza subrayando que el mayor reto al que se enfrenta Trump es que "muchos de los funcionarios senior de su propia administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar partes de sus objetivos y sus peores tendencias".



Esta es la primera vez que el New York Times, que dice querer proteger la identidad de la fuente para evitar su expulsión de la administración, publica un artículo de opinión de una fuente que permanece en el anonimato y que destapa una corriente en contra de un mandatario dentro del propio gobierno.



El autor aclara en el inusual texto que sus esfuerzos por anular algunas de las iniciativas de Trump no son parte de una "resistencia popular de la izquierda".



"Queremos que la administración tenga éxito y creemos que muchas de las políticas ya han hecho que EE.UU. sea más segura y próspera", concreta la fuente, que señala que el grupo de funcionarios actúa en contra de las políticas de Trump porque el presidente sigue actuando "en detrimento a la salud de nuestra república".



"Es por ello que muchas de las personas designadas por Trump hemos jurado hacer lo que podamos por preservar nuestras instituciones democráticas a la vez que frustramos los impulsos más equivocados de Trump hasta que deje su cargo", subraya.



El texto afirma que la raíz del problema de la actual administración es la falta de moralidad del presidente, y señala que aunque fue elegido como representante del Partido Republicano, no defiende las ideas de los conservadores, como la libertad de pensamiento o la libertad del mercado.



Explica además que muchos de los ayudantes de Trump que han sido retratados como villanos por los medios son los que en privado se han esforzado para "contener las malas decisiones".



"Los estadounidenses deben saber que hay adultos presentes. Reconocemos lo que está pasando. Y estamos intentando hacer lo correcto incluso cuando Donald Trump no lo hace", asevera la carta del alto cargo.



La misiva también revela que en la fase inicial del actual mandato, miembros del gabinete gubernamental llegaron a plantearse iniciar un proceso de destitución del presidente, pero que "nadie quería provocar una crisis constitucional".



A modo de reflexión, el texto de la fuente anónima plantea que la principal cuestión no es lo que Trump ha hecho con la presidencia, sino lo que el pueblo estadounidense le ha permitido hacerle a la nación.



"Hemos caído muy bajo con él y hemos permitido que se suprima el civismo de nuestro discurso", opina.