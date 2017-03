Antes de su reforma fiscal, Trump ataca a los ultraconservadores

Donald Trump responsabilizó el domingo al ala ultraconservadora de su Partido Republicano por el fracaso de la reforma del sistema de salud, lo que presagia ásperas batallas en su próximo gran proyecto: la reforma fiscal.

"Los demócratas están sonriendo en DC" (por la capital federal, Washington), al ver que los parlamentarios del "Freedom Caucus", grupo que reúne a los republicanos ultraconservadores, bloquearon la adopción de la reforma, tuiteó el domingo el presidente estadounidense.

Al actuar de esta manera, el Freedom Caucus "salvó" Planned Parenthood, la organización que provee la mayor cantidad de operaciones de interrupción de embarazo, que es sin embargo su peor enemigo, ironizó Trump en el mensaje.

El tuit dominical de Trump, tras un fin de semana de consultas y reflexiones en un golf de Virginia, cerca de Washington, suena como una advertencia a los "ultras" de su campo, que ahora deben dar pruebas de mayor pragmatismo.

El fracaso del presidente y de su mayoría que no lograron cuestionar el Obamacare, la emblemática ley de seguros médicos aprobada por la administración demócrata anterior, es un golpe duro para Trump y para su campo.



LA MISMA PIEDRA

El presidente pretende evitar el mismo fracaso en su segundo gran proyecto legislativo: la reforma fiscal.

Pero, para muchos observadores, puede llegar a toparse con la misma piedra: la brecha entre el ala más conservadora de su partido, cercana al Tea Party, y los republicanos más moderados.

Interrogado por ABC tras el tuit del mandatario, Mark Meadows, legislador de Carolina del Norte y líder del "Freedom Caucus" en la Cámara de Representantes, se mostró más bien conciliador.

Todas las esperanzas no están perdidas para reformar Obamacare, dijo Meadows, cuyo grupo representa una treintena de los 237 integrantes republicanos de la Cámara.

"Estamos determinados a trabajar junto al presidente" y al jefe de la mayoría parlamentaria, Paul Ryan, "para estar seguros de que obtendremos cierto consenso", señaló.

Meadows dio el puntapié inicial a la reforma fiscal, al sugerir que la reducción de impuestos a la que aspira Donald Trump no tiene por qué ser necesariamente compensada por una reducción del gasto público, una concesión importante tratándose de un firme partidario de los recortes presupuestarios.

Los demócratas observan con deleite la incapacidad del presidente para definir un proyecto político que unifique a todo su campo.

Entre los republicanos "hay siete niños en la cama pero hay frazadas solo para cinco", ironizó el jefe de la bancada opositora en el Senado, Chuck Schumer.

Si Trump elige encaminarse en el sentido de los ultraconservadores, "los moderados abandonarán el barco", dijo a ABC.

UNIDOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

En otros temas, la derecha estadounidense debería mostrarse más unida, como la derogación de las reglamentaciones ambientales implementadas por Barack Obama para luchar contra el cambio climático.

Scott Pruitt, encargado de los temas ambientales en la administración Trump, comentó el domingo que el presidente firmaría a comienzos de la semana un decreto para suprimir las medidas ambientales de su predecesor que imponen trabas, según él, al sector energético.

Ese decreto "atacará los esfuerzos de la administración Obama para matar empleos en todo el país" y permitirá "devolver puestos de trabajo" a la industria del carbón, anunció el jefe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

No importa que estas medidas dificulten la capacidad de Estados Unidos de respetar el acuerdo internacional de París sobre el clima. "Este acuerdo no era vinculante, no era realmente un tratado", dijo Pruitt.