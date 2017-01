Aplauden fin de política que favorecía ingreso irregular de cubanos a EEUU

El Gobierno de Costa Rica expresó este viernes su satisfacción por la decisión de Estados Unidos de eliminar la política conocida como "pies secos, pies mojados" que favorecía la migración por vía terrestre de ciudadanos cubanos a ese país.

Esa política establecía "un trato migratorio preferencial a los cubanos y esto alentaba un flujo masivo irregular de migrantes cubanos a través de Centroamérica", señaló un comunicado de la Cancillería en San José.

En declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN, el presidente Luis Guillermo Solís aseguró que los migrantes cubanos que aún se encuentran en el país no serán deportados a Cuba y que podrán plantear solicitudes de refugio o de asilo de acuerdo con lo que estipula la legislación costarricense.

Costa Rica "no está recibiendo (nuevos migrantes), porque no podemos repetir la experiencia anterior de un puente aéreo, pero hay una realidad y es que Estados Unidos a dicho no a la política 'wet feet, dry feet' y que Costa Rica respetará los procesos legales" de los cubanos que ya se encuentran en su territorio, señaló el mandatario.

Costa Rica enfrentó una crisis migratoria entre finales de 2015 e inicios de 2016 cuando unos 8.000 cubanos quedaron varados en su territorio, tras la decisión del gobierno de Nicaragua de cerrarles el paso.

Un acuerdo negociado por el gobierno costarricense con otros países de la región, permitió abrir un puente aéreo-terrestre para que los migrantes pudieran continuar su viaje a Estados Unidos, sin tener que pasar por Nicaragua.

Concluida la operación, Costa Rica cerró sus fronteras al ingreso ilegal de cubanos y advirtió que quienes entraran ilegalmente serían deportados. No existe una cifra oficial de cuántos isleños se encuentran en este momento en el país.

El comunicado de la Cancillería señaló que "el Gobierno de Costa Rica expresa su deseo de que este tipo de decisiones siga incentivando el mejoramiento de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba".

"El Gobierno también aboga por que los flujos migratorios en la región y desde la región sean regulares, seguros y ordenados, de tal forma que se resguarden integralmente los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes y sus familiares", concluyó la declaración oficial.