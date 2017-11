Arrestan a hispano bajo sospecha de querer emboscar a policías en EE.UU.

Un hispano residente en Desert Hot Springs, al este de Los Ángeles (EE.UU.), fue arrestado en su domicilio bajo sospecha de planear una emboscada contra efectivos policiales, según informaron hoy autoridades locales.

Oscar René Parra Rincón, de 39 años, fue arrestado la noche del viernes luego de que la Policía local recibiera de un conocido del sospechoso el aviso de que el hispano planeaba "activa e inminentemente cazar y emboscar oficiales de la Policía", informó el Departamento de Policía de Desert Hot Springs (DHSPD).

De acuerdo a las autoridades, Parra Rincón había obtenido "ilegalmente" municiones y planeaba disparar contra civiles con el fin de atraer a agentes policiales y dispararles a su llegada.

El detenido, arrestado sin incidentes en un operativo conjunto con otras agencias del orden y al que se le fijó una fianza de 3 millones de dólares, enfrenta cargos por intento de asesinato, secuestro, posesión prohibida de munición y violación de su libertad condicional.

En octubre de 2016, en Palm Springs, 16 kilómetros al sur de Desert Hot Springs, John Félix Hernández disparó contra agentes que respondieron a un aviso por un hecho de violencia doméstica en una vivienda particular y mató a dos efectivos e hirió a un tercero.

Cuando Hernández se rindió ante un equipo de operaciones especiales (SWAT) del Condado Riverside, tras 12 horas de permanecer atrincherado, portaba un chaleco antibalas y municiones de alto calibre.

En el juicio correspondiente, se deberá determinar si propició de manera intencional el hecho violento con el fin de matar a los policías.

