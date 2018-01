Hombre se pone toda la ropa para no pagar equipaje en avión

Una de los cosas en que muchas personas piensan antes de viajar es buscar la forma de ahorrarse los pagos adicionales por exceso de equipaje; sin embargo, lo que hizo este hombre es insólito.

Ryan Carney Williams vestía 10 camisas y ocho pares de pantalones, con el fin de no pagar el equipaje de su viaje a Londres desde el aeropuerto de Keflavík, en Islandia.

A través de Twitter publicó varios videos en el que denuncia la situación. En el primero, se observan todas las prendas en su cuerpo y escribió: "decepcionado".

En un segundo video, publicado al día siguiente, graba a una agente y le pregunta sobre la negativa para ingresar viajar. Uno de los policías le dice que está prohibido grabar, pero él lo sigue haciendo.

“Como no tenía equipaje, me puse toda la ropa y todavía no me dejan abordar. ¿Perfil racial? (...)", escribió en un twit.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP

— Ryan Hawaii (@RYAN_HAWAII) 10 de enero de 2018