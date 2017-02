Asesora del presidente de EEUU invita a comprar productos de Ivanka Trump

Una de las más próximas asesoras del presidente estadounidense Donald Trump, Kellyanne Conway, invitó este jueves desde la Casa Blanca a comprar productos de una línea de vestimentas de propiedad de Ivanka Trump, hija del mandatario.

"Vayan y compren productos de Ivanka", dijo Conway a la red de televisión FoxNews, en respuesta a la polémica por la decisión de una red de tiendas que decidió no vender más la línea de productos de la influyente hija del presidente.



"Es realmente una línea hermosa. Yo misma tengo varias piezas. Voy a hacer una publicidad gratuita: vayan hoy mismo y compren sus productos, los pueden encontrar en línea", dijo Conway.



La asesora -y ex jefa de la campaña electoral de Trump- añadió que salir a hacer compras es algo que ella "detesta", pero apuntó que "hoy saldré a comprar algunas piezas" de la línea de productos de Ivanka.



Esta semana, la cadena de tiendas Nordstrom anunció que dejaría de vender los productos de la marca Ivanka Trump por falta de un volumen suficiente de demanda, pero el presidente reaccionó con ferocidad en la red Twitter.



"Mi hija Ivanka ha sido tratada de manera injusta por Nordstrom. Ella es una gran persona que siempre me impulsa a hacer lo correcto. íEs terrible!", escribió el presidente el miércoles.



Desde el inicio de la campaña electoral el ahora presidente se vio envuelto en ásperas polémicas por eventuales conflictos de intereses, ya que es la cara visible de un verdadero imperio de negocios.



Trump ha negado que su actividad como presidente se vea manchada por conflictos de intereses por los negocios familiares, pero su mensaje del miércoles y la publicidad gratuita de Conway este jueves tienen todos los elementos para reencender la polémica.