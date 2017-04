Ataque de Estados Unidos en Siria provocó muertes

El ataque de Estados Unidos contra una base militar del régimen sirio provocó "muertes", anunció el viernes a la AFP, sin precisar un balance, el gobernador de Homs, provincia en donde se encuentra la base aérea. (Lea aquí: EEUU lanza ataque con misiles contra objetivos en Siria)

"Hay mártires, pero no tenemos aún un balance ni para los mártires ni para los heridos", afirmó Talal Barazi por teléfono.

"Hay heridos que recibieron quemaduras (...) hay incendios que intentamos controlar (...) tomará un poco de tiempo evaluar los daños", agregó.

"Por supuesto condenamos (este ataque) toda acción que apunte a las bases militares sirias es condenable", agregó.

"La Fuerza Aérea presente en el aeropuerto Shayrat constituye un apoyo importante a las fuerzas armadas en la batalla contra el grupo Estado Islámico (EI) en la región de Palmira", añadió el gobernador.

Palmira, situada en la provincia de Homs, está controlada por los yihadistas del grupo Estado Islámico. Tanto el régimen sirio como la coalición internacional liderada por Estados Unidos combaten a EI.

Israel apoya el ataque

El primer ministro israelí celebró el ataque de Estados Unidos contra una base aérea siria y afirmó que "apoya por completo" la decisión del presidente Donald Trump. (Lea aquí: Oposición siria saluda el ataque de Estados Unidos y le pide continuar)

Benjamin Netanyahu dijo el viernes en un comunicado que Trump había enviado "un mensaje fuerte y claro" tanto "en palabras como en acciones" sobre que "no se tolerará el uso y la proliferación de las armas químicas".

Israel y otros aliados de Estados Unidos fueron notificados del ataque, señaló la televisora israelí Channel 2.

Los ataques en la vecina Siria han preocupado a Israel, que dio la voz de alarma sobre que armas "que cambian el juego" pudieran llegar a Jezbolá en el Líbano desde Siria, que apoya al grupo armado libanés. Israel derribó el mes pasado un misil antiaéreo lanzado contra sus aviones durante un ataque aéreo contra un supuesto convoy de armas para la milicia.

Israel también ha atendido a miles de sirios heridos en los combates y prestado ayuda humanitaria a algunas poblaciones sirias cerca de la frontera israelí en los Altos del Golán.

#BREAKING: Statement from @DeptOfDefense spokesman on U.S. strike in Syria - https://t.co/optQFaIv4d pic.twitter.com/6NRbLhbHRp

— U.S. Navy (@USNavy) 7 de abril de 2017