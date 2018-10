Ataque en escuela de Crimea deja 19 muertos

Un estudiante de 18 años entró en su escuela vocacional ubicada en Crimea, sacó una escopeta y comenzó a disparar, provocando la muerte de 19 alumnos y lesiones a más de 50 personas, para luego quitarse la vida, informaron funcionarios rusos el miércoles.

Uno de los alumnos de la escuela dijo que el tiroteo duró por lo menos 15 minutos.



El Comité Investigador de Rusia, la agencia de investigación más importante del país, dijo que el atacante fue captado por las cámaras de seguridad cuando ingresó al instituto politécnico de la ciudad de Kerch, en la península situada en el Mar Negro, y comenzó a disparar contra sus compañeros. La agencia lo identificó como Vladislav Roslyakov.



Sergei Aksyonov, gobernante de la región, señaló que el estudiante de cuarto año actuó solo y que se suicidó en la biblioteca de la institución después de perpetrar el ataque.



El comité señaló que todas las víctimas murieron por heridas de bala.



Para el término del día, la cifra de muertos era de 19, aunque no estaba claro si esa cantidad incluía al agresor. Cincuenta y tres personas resultaron heridas, incluidas 12 en condición grave, informaron las autoridades de Crimea.



A lo largo del día hubo diversas explicaciones sobre lo que había ocurrido en la escuela.



Al principio, las autoridades informaron que había habido una explosión de gas. Luego que un dispositivo explosivo había detonado en la cafetería de la escuela durante el receso, en lo que se sospechaba había sido un ataque terrorista. Sin embargo, los testigos reportaron que las víctimas habían muerto a manos de una persona armada.



En otra muestra de la confusión que había sobre lo ocurrido en Crimea, el presidente ruso Vladimir Putin aseveró que las víctimas habían muerto por una explosión justo cuanto el comité anunciaba que habían sido baleadas.



Los medios de comunicación rusos mostraron una imagen obtenida de las cámaras de vigilancia en la que aparece el sospechoso vestido con una camiseta blanca bajando por las escaleras de la escuela con una escopeta.



La televisora rusa dijo que la madre de Roslyakov _quien es enfermera en un hospital local_ estaba atendiendo a los heridos y que no sabía que su hijo era el sospechoso del ataque. Aquellos que conocieron al estudiante dijeron a la televisora que no era muy social y que a menudo ponía publicaciones sombrías en sus redes sociales.



Un Putin con mirada triste condenó el ataque y dijo que era un "trágico evento". Ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas en una conferencia de prensa en la ciudad sureña de Sochi, donde se reunió con el presidente egipcio Abdul Fatá El Sisi.



El mandatario ruso pidió un minuto de silencio y algunos eventos de su programa oficial fueron cancelados.



Tras el ataque, las autoridades locales declararon un estado de emergencia en la península de Crimea, que Rusia se anexó de Ucrania. También reforzaron la seguridad en un nuevo puente de 19 kilómetros (casi 12 millas) que une a la península con Rusia, el cual fue inaugurado a principios del año. Se desplegaron equipos militares alrededor de la institución para ayudar a las agencias de emergencia.