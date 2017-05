Atentado con coche bomba en Bagdad causa al menos 11 muertos

La explosión de un coche bomba en el centro de Bagdad causó al menos 11 muertos y más de 22 heridos, según fuentes de seguridad iraquíes citadas por la cadena Al Arabiya.

Funcionarios de hospitales y de la policía señalaron que el ataque ocurrió a última hora del lunes, a pocos días de haber iniciado el mes santo del Ramadán, cuando los musulmanes ayunan durante las horas con luz de día. Cuando las familias rompen el ayuno a la puesta del sol, los restaurantes y cafeterías de Bagdad se llenan rápidamente.

Las autoridades dijeron que el ataque tuvo como blanco un popular negocio de venta de helados en la parte central de Bagdad e involucró explosivos que fueron dejados en un automóvil estacionado. Los funcionarios solicitaron no ser identificados, en cumplimiento con sus normas.

Las fuerzas de seguridad cerraron las carreteras que conducen a Karrada y rodearon el lugar del ataque, añadieron las fuentes a la cadena.

Por el momento nadie ha reivindicado el atentado, aunque en otras ocasiones ataques similares se los ha atribuido el grupo terrorista Estado Islámico (EI), incluido el realizado con un camión bomba durante el Ramadán del año pasado, que ocasionó la muerte de cientos de personas.

Momentos de la explosión

ISIS claims responsibility for a suicide attack that targeted a dinning street in Karadah #Baghdad. pic.twitter.com/jTHklJKnCx

— Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 29 de mayo de 2017