Autoridades interrogan a la novia del atacante de Las Vegas

La novia del pistolero de Las Vegas, de regreso en Estados Unidos después de un viaje de varias semanas al extranjero, estará en el centro de la investigación por la muerte de 59 personas, mientras las autoridades intentan determinar por qué un hombre sin antecedentes conocidos de violencia abrió fuego contra la multitud que asistía a un concierto desde la planta 32 de un hotel.

Marilou Danley, de 62 años y quien estaba en Filipinas cuando ocurrió la masacre, fue recibida por agentes del FBI a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles el martes en la noche, según un funcionario policial que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del caso públicamente.

"Esperamos obtener alguna información de ella pronto", afirmó el jefe de la policía de Las Vegas, Joseph Lombardo, quien calificó a Danley de "persona de interés" en el ataque.

Apuntó que él está "absolutamente" convencido de que las autoridades encontrarán qué fue lo que motivó a Stephen Paddock, un contador retirado de 64 años al que le gustaba apostar grandes cantidades de dinero y que se suicidó antes de que la policía llegara a la habituación desde la que perpetró la matanza.

Una "persona de interés" en un caso no es un sospechoso formal sino alguien que puede tener información valiosa para la policía durante la investigación de un delito.

Danley llegó a Filipinas el 15 de septiembre, según los documentos de inmigración del país asiático. Se marchó el 22 de septiembre y regresó tres días más tarde en un vuelo procedente de Hong Kong. Viajaba con pasaporte australiano.

Según un funcionario filipino, Paddock viajó por lo menos dos veces a Filipinas, donde nació su novia. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente de los viajes del atacante y habló con la condición de mantener el anonimato.

Dijo que Paddock visitó Filipinas en 2013 y 2014, alrededor de su cumpleaños, y que permaneció entre cinco y seis días en ambas ocasiones. Según el funcionario, no había detalles inmediatos sobre esos viajes.

Paddock transfirió 100.000 dólares a una cuenta en Filipinas días antes del tiroteo, dijo un funcionario estadounidense informado por las fuerzas de seguridad pero que no estaba autorizado a realizar comentarios sobre el caso y que habló con la AP bajo anonimato.

Los investigadores siguen intentando rastrear ese dinero y revisan también al menos una decena de reportes financieros de las últimas semanas, que apuntan a que Paddock apostó más de 10.000 dólares al día, agregó.

Sobre los motivos de Paddock, Jim Clemente, un criminólogo del FBI retirado, especuló con que fue "algún tipo de suceso importante en su vida: una gran pérdida, una ruptura o tal vez se enteró de que padecía una enfermedad incurable".

Podría ser necesario realizar una "autopsia psicológica" para intentar establecer sus motivos, dijo Clemente. Si el suicidio no destrozó el cerebro de Paddock, los expertos podrían encontrar un desorden neurológico o una malformación, añadió.

La matanza podría haber tenido además un componente genético: el padre de Paddock era un ladrón de bancos que entró en la lista de criminales más buscados del FBI en la década de 1960 y recibió un diagnóstico de psicopatía.

"Normalmente, la genética carga el arma, la personalidad y la psicología son las que apuntan y las experiencias son las que aprietan el gatillo", comentó Clemente.

Paddock no tenía antecedentes penales y los registros públicos no mostraron signos de problemas financieros.

Se prevé que el presidente Donald Trump visite Las Vegas el miércoles para reunirse con autoridades, equipos de emergencias y algunos de los 527 heridos en el ataque.

Al menos 45 pacientes ingresados en dos hospitales seguían en estado crítico.