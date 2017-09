Autoridades venezolanas cierran emisora de radio

Las autoridades venezolanas ordenaron el cese de transmisiones de una radio del occidente del país, decisión que se anunció el martes y se da a menos de dos sdel cierre de otras dos emisoras.

La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Fe y Alegría 88.1 de la ciudad occidental de Maracaibo, estado Zulia, por no tener concesión, indicó la radio en su cuenta de Twitter.



Fe y Alegría 88.1, que tenía once años operando, forma parte de una red nacional de emisoras que maneja un movimiento católico de educación popular.



Las autoridades no han ofrecido comentarios sobre la medida.



Conatel acordó el 25 de agosto el cese de transmisiones de las emisoras capitalinas 92.9 FM y Mágica 99.1 FM, que mantenían algunos espacios críticos al gobierno, debido a que no les renovó las concesiones.



La medida contra las dos emisoras fue tomada poco después de que Conatel ordenara a las empresas de televisión por suscripción retirar la señal de los canales colombianos Caracol y RCN.



Opositores y gremios del sector rechazaron las medidas y acusaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro de violar la libertad de expresión.



Maduro ha mantenido durante sus más de cuatro años mandato tirantes relaciones con los medios de comunicación a los que acusado de conspirar contra su gobierno y difundir informaciones falsas.