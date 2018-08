Avanza demanda contra Gobierno EEUU por engañar inmigrantes para deportarlos

Un juez federal de EE.UU. rechazó hoy la petición del Gobierno de Donald Trump de desestimar una demanda presentada contra dos agencias de inmigración que, de forma engañosa, atraían a inmigrantes indocumentados para conseguir el permiso de residencia con el objetivo último de detenerlos y, en algunos casos, deportarlos.

El juez Mark Wolf, de la corte del distrito de Massachusetts, rechazó la petición del gobierno federal para desestimar la demanda, presentada por la Unión de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).



La organización civil denunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) coordinaron una estrategia para detener a inmigrantes sin documentación en regla en algunas ciudades del país aprovechando su deseo de regularizar su situación.



Ese requerimiento judicial de la ACLU desvela correos electrónicos intercambiados entre miembros del USCIS y del ICE, en los que se denota una planificación detallada de estos planes de arresto.



Las entrevistas para conseguir la residencia legal, que son llevadas a cabo por USCIS, fueron programadas a determinadas horas a petición de agentes del ICE, que solicitaron, además, que hubiera suficiente tiempo entre las citas para que los medios de comunicación tuvieran "menos opciones" de descubrir esta táctica, según ACLU.



Wolf consideró que hay precedentes suficientes para demostrar que el ICE no puede deportar a nadie con el argumento de que hay una orden final de su expulsión del país, siempre y cuando hayan comenzado el proceso de tratar de regularizar su situación.



La ACLU asegura que los funcionarios federales están ignorando las regulaciones que permiten que ciertos cónyuges de ciudadanos estadounidenses permanezcan con sus familias en el país mientras tratan de obtener un estatus legal de inmigración.



Por su parte, el Departamento de Justicia argumenta que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre inmigración, lo cual Wolf también rechazó.



"Nos complace que el Tribunal rechazase la impugnación del Gobierno a la demanda de nuestros clientes. La decisión significa que este caso avanzará, brindando esperanza a las familias que la Administración de Trump está tratando de desarticular", apuntó en un comunicado el director legal de ACLU en Massachusetts, Matt Segal.



"El gobierno creó un camino hacia el estatus legal de inmigración para nuestros clientes, y ahora está tratando de arrestarlos por seguir ese camino. Y sabemos por qué: la Administración de Trump intenta implacablemente detener y deportar a tantos inmigrantes como sea posible, sin importar los costos para la unidad familiar y los derechos civiles", agregó.



La ACLU representa en esta demanda a cinco familias que han sufrido estas estrategias, pero según los abogados de la organización civil, el ICE ha llevado a cabo este plan al menos en 17 ocasiones, de acuerdo a información publicada por el diario The Boston Globe.