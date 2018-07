Avión con 101 personas a bordo se estrella en Durango, México

Un avión comercial de la aerolínea Aeroméxico con 101 personas a bordo se estrelló hoy en las inmediaciones Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango, en el norte del país, aunque se desconoce aún las cifras de víctimas.

Según informó la aerolínea, el avión accidentado es un Embraer 190, con capacidad para llevar 100 pasajeros a bordo, que cubría la ruta entre Durango y Ciudad de México.

Protección Civil del estado de Durango informó que al parecer la aeronave se habría estrellado alrededor de las 15.20 hora local (20.20 GMT) poco después de despegar.

"Aeroméxico ha tenido conocimiento de un accidente en Durango y estamos trabajando para verificar la información y obtener detalles. Siga nuestros canales oficiales de comunicación para mayor información", comunicó la compañía en su cuenta de Twitter.

Equipos de emergencia y de seguridad se encuentran en el lugar de los hechos atendiendo a los pasajeros. Medios locales informan que algunas víctimas están siendo trasladadas a hospitales cercanos.

El secretario federal de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza informó en Twitter que la aeronave transportaba 97 pasajeros y 4 tripulantes.

El gobernador del estado de Durango, José Aispuro, informó a través de Twitter que "oficialmente no hay cifras de heridos o de fallecidos".

News from #Durango the accident happened during a thunderstorm, the airplane overruns and leave the airport crashed one mile away. Onboard 97 pax and 4 crew members. #PlaneCrash pic.twitter.com/hQPw0WL3vu

— Aviation Mex (@Aviationmex) 31 de julio de 2018