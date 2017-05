Calma relativa tras declararse zonas seguras en Siria

Una calma relativa reinaba el sábado en amplias zonas de Siria _a pesar de violaciones y enfrentamientos esporádicos_ tras la entrada en vigor de un acuerdo para crear "zonas de desescalada", la mayoría en áreas controladas por la oposición, informaron activistas opositores y medios del gobierno.

No hubo informes inmediatos de víctimas después de que el plan alcanzado por Rusia, Turquía e Irán -el intento más reciente de calmar el país- se inició a primera hora del sábado.

En el lío confuso que representan los campos de batalla en Siria, hay muchas cosas que pueden ir mal con el plan, acordado el jueves en conversaciones en Kazajistán.

El gobierno de Siria ha dicho que si bien respetará el acuerdo, seguirá luchando contra el "terrorismo" dondequiera que exista, una expresion con la que se refiere a la mayoría de los grupos rebeldes armados que combaten contra las tropas del gobierno.

La delegación de la oposición armada que asistió a las conversaciones en la capital de Kazajistán, Astana, dijo en un comunicado el sábado que la tregua debería incluir a toda Siria y no sólo a zonas específicas. Dijo que algunos mapas de las "zonas de desescalada" que fueron difundidos no son precisos y no serán aceptados porque la oposición armada no los negoció.

El plan es una nueva iniciativa internacional para reducir la violencia en el país, devastado por la guerra de seis años que ha dejado más de 400.000 muertos. Es el primer proyecto que plantea la presencia de observadores extranjeros armados sobre el terreno en Siria.

Estados Unidos no forma parte del acuerdo, y la oposición siria no lo ha firmado. La oposición armada criticó duramente la propuesta, afirmando que carece de legitimidad.

La situación era mucho mejor que en los días anteriores y no se registraron ataques aéreos, según dijeron a The Associated Press activistas opositores en el sur, centro y norte del país.

Los detalles del plan se ultimarán en las próximas semanas.

El Centro Militar de Medios de Siria, controlado por el gobierno, informó el sábado de "calma relativa" en las zonas designadas nueve horas después de que comenzara a aplicarse el sistema.