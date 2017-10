Candidata al Congreso de EEUU crea revuelo por supuesto encuentro extraterrestre

La republicana Bettina Rodríguez Aguilera, aspirante a un puesto por Florida en el Congreso de EE.UU., está en el centro de la atención por un vídeo en el que dice haber sido contactada varias veces por seres de otro planeta.

La difusión de ese vídeo de hace ocho años por parte del diario The Miami Herald ha llevado a Rodríguez Aguilera, una empresaria, educadora y líder comunitaria de 59 años, a explicar su postura en un tema siempre polémico y a la vez motivo de toda clase de bromas.



Rodríguez Aguilera indicó la tarde de este lunes en una entrevista al canal de noticias Local 10 que el artículo del Miami Herald "ignoró mencionar los 40 años de dedicación a la comunidad que tuve como propietaria de un negocio, vicealcaldesa, desarrolladora económica, profesora; pero en cambio hizo énfasis, de manera negativa, sobre una experiencia que tuve cuando tenía 7 años".



"El artículo del Miami Herald es claramente una pieza de ataque", indica al canal la candidata republicana sin dar más detalles ni explicar el contexto de la entrevista de 2009.



"Todos los que me conocen saben que soy quien soy", y seguiré "centrándome en la comunidad, sobre lo que hice y lo que estoy haciendo", agregó.



Más temprano, en un comunicado enviado al diario la política señala que está "con la mayoría de estadounidenses que cree que debe haber vida inteligente" en otros planetas y galaxias del Universo, pero pasa por alto lo que dijo en 2009 en el programa "Experiencias tridimensionales" de un canal televisivo en español en Miami.



"Por muchos años, la gente, incluyendo presidentes como Ronald Reagan y Jimmy Carter y astronautas, han dicho públicamente que han visto objetos volantes no identificados, y científicos como Stephen Hawking e instituciones como el Vaticano han declarado que hay miles de millones de galaxias en el Universo y que probablemente no estamos solos", señala en el comunicado.



Rodríguez Aguilera, que fue vicealcaldesa y coordinadora de desarrollo económico de la ciudad de Doral, aledaña a Miami, aspira a ocupar el puesto en la Cámara de Representantes que dejará Ileana Ros-Lehtinen, quien, como ella, nació en Cuba y ya anunció que no buscará la reelección en 2018.



En el vídeo que ha puesto el foco de la atención informativa sobre Rodríguez Aguilera, que se declara creyente en Dios y cristiana, dice que con 7 años fue contactada por tres extraterrestres, a los que describió como parecidos al "Corcovado", la imagen de Cristo que domina Río de Janeiro, y que se la llevaron en su nave espacial a otra dimensión.



También le dijeron que iban a volver a visitarla, como así ocurrió, y le dieron varios mensajes. En algunos le contaron cosas que iban a ocurrir y que años después ocurrieron, dijo sin dar más detalles.



También mencionó en el programa que en excavaciones en la isla de Malta se encontraron 30.000 cráneos "diferentes a los nuestros".



En la página web de su campaña no hay nada referido a este tema. En su presentación, Rodríguez Aguilera hace hincapié en esa web en que ha trabajado "incansablemente para enfrentar los desafíos más difíciles del Sur de la Florida".



"Con más de 30 años de experiencia en los sectores privado y público, ha utilizado su experiencia para ayudar a miles de empresarios locales a iniciar o expandir sus negocios", señala la web.



También destaca que ha dedicado "la mayor parte" de su vida a luchar por los derechos humanos y es una "campeona del empoderamiento de las mujeres".