Chavismo celebra "participación extraordinaria" en comicios municipales

Dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebraron hoy la "participación extraordinaria" que según sus cálculos se registró en las elecciones municipales efectuadas este domingo en su país.

"Podemos salir a cantar victoria", dijo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, que afirmó, antes de que se conocieran los resultados oficiales, que más de 9 millones de personas habían acudido a votar.



El chavismo gobernante en Venezuela aspira en estos comicios a ganar las 335 alcaldías en liza.



Tres de los cuatro grandes partidos de la oposición -que se impuso hace cuatro años en 76 ayuntamientos- decidieron no participar en las elecciones de hoy al no confiar en un Consejo Nacional Electoral (CNE) al que acusan de favorecer al Gobierno.



Durante un acto con otros políticos oficialistas, Cabello -que también es miembro de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente- se refirió a esta jornada electoral como una "gran fiesta democrática de alegría", y agradeció "en nombre de nuestro pueblo" su participación a los opositores que sí se presentaron.



Junto a Cabello se encontraba en la sede de campaña del PSUV la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, que confirmó que el suprapoder conformado solo por oficialistas que encabeza evaluará prohibir la participación en los comicios venideros de aquellos partidos que no se han presentado a estas elecciones.



Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dijo en su cuenta de Twitter que, "una vez más, el pueblo ha dejado constancia de su carácter democrático, participativo y protagónico al acudir de forma contundente a los centros electorales y manifestar su opinión a través del voto para elegir 335 alcaldes (...) y el gobierno regional del Zulia".



Horas antes Maduro había afirmado que los partidos que boicotearon esta cita electoral no podrán volver a presentarse a unas elecciones, lo que supondría que no puedan inscribirse a las presidenciales que deben celebrarse en 2018.



El presidente venezolano mencionó explícitamente a Voluntad Popular (VP), del opositor privado de libertad Leopoldo López, y a Primero Justicia (PJ), del presidente del Parlamento, Julio Borges, y del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.

Estas dos formaciones políticas son, junto a Acción Democrática (AD) de Henry Ramos Allup, los tres grandes ausentes en los comicios municipales de hoy.