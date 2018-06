Cinco muertos y un sospechoso detenido por el tiroteo en periódico de EE.UU.

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad en un tiroteo registrado hoy en un periódico de Annapolis (Maryland, EE.UU.), informaron las autoridades, que confirmaron que el único sospechoso está detenido. "Hay cinco muertos y sabemos que hay varias personas gravemente heridas", señalaron las autoridades durante una breve rueda de prensa celebrada a los pocos minutos del suceso.

Al parecer un hombre armado ingresó al edificio donde se encuentra la sala de redacción del diario y abrió fuego contra las personas que estaba allí trabajando. La Policía de esa ciudad, por medio de su cuenta de Twitter, afirmó que hay una persona bajo custodia sospechosa de ser el atacante, sin embargo siguen revisando el edificio.

#update confirming active shooter at 888 Bestgate Road in Annapolis. Building evacuated. Officers continuing to search building. Relocation point is inside Lord and Taylor in the mall.