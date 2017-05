CNN se niega a transmitir anuncio de Trump

El equipo de campaña del presidente Donald Trump acusó el martes a la cadena CNN de censura por no transmitir un mensaje que exalta los logros del mandatario, y que la cadena dijo rechazó por considerarlo una variante de noticias falsas.

En el mensaje del equipo de campaña, el 19 de enero se declaró candidato a la reelección para 2020, se afirma que "Estados Unidos rara vez ha visto tanto éxito" y menciona una lista de acciones correspondientes a los primeros 100 días de su presidencia.



“Ustedes no se enterarían viendo los noticiarios. Estados Unidos va ganando, y el presidente Trump está haciendo al país grande otra vez", según el anuncio.



Las caras de Andrea Mitchell, de la NBC; Wolf Blitzer, de CNN; Rachel Maddow, de MSNBC; George Stephanopoulos, de ABC, y Scott Pelley, de CBS, aparecen en la imagen atrás de la frase "noticias falsas".



CNN dijo que había solicitado al equipo de campaña que eliminara el "gráfico falso".



"Los medios de comunicación en masa no propalan noticias falsas, y el mensaje tiene contenido falso, y conforme a nuestras políticas será aceptado sólo si le eliminan ese gráfico", dijo CNN en su respuesta por Twitter.



Michael Glassner, director ejecutivo de la campaña de Trump, dijo que la "CNN intenta silenciar nuestra voz y censurar nuestra libre expresión" porque no es compatible con ese medio.



El equipo de campaña se niega a cambiar el mensaje, que es transmitido en Fox News Channel y Fox Business Network. El equipo de Trump gastará 1,5 millones de dólares para la difusión del mensaje.



Uno de los comités de campaña de Trump emprendió de inmediato una campaña de recaudación relacionada con el mensaje. "Su apoyo hizo posible todo esto", dijo el comité en un correo electrónico antes de solicitar aportaciones de cinco dólares o más. "Sin embargo, la PRENSA QUE PROPALA NOTICIAS FALSAS se niega a contar la verdad sobre nuestros logros, que son muchos".



Trump ha criticado con frecuencia a la CNN, tanto durante la campaña como en lo que va de la presidencia. En sus tuits, Trump ha descrito a la CNN como propalador de "noticias falsas" e "imposible de ver".



Las críticas a la cobertura de prensa han sido un factor permanente en las campañas republicanas incluso desde antes del surgimiento de Trump.