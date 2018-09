Coca-Cola estudia entrar en el mercado de las bebidas con cannabis

Coca-Cola aseguró hoy que está siguiendo con interés el crecimiento del mercado de bebidas con cannabis, aunque por ahora no ha tomado ninguna decisión en ese ámbito.

La empresa respondió así a una información del canal financiero canadiense BNN Bloomberg, según la cual el gigante de los refrescos estaría en conversaciones con el productor de marihuana Aurora para desarrollar bebidas con ese ingrediente.



"Junto a muchos otros en la industria de las bebidas, estamos siguiendo de cerca el crecimiento del CBD no psicoactivo como ingrediente útil en bebidas de bienestar alrededor del mundo", dijo la empresa en un comunicado difundido por varios medios.



"El espacio está evolucionando rápidamente. No se ha tomado ninguna decisión por el momento", añadió Coca-Cola en la nota.



El CBD o cannabidiol es uno de los componentes de la planta de la marihuana y no tiene efectos psicoactivos, a diferencia del tetrahidrocannabinol (THC).



En los últimos años, varias empresas han comenzado a comercializar bebidas con esa sustancia y, en el caso de Coca-Cola, esos productos estarían diseñados principalmente para reducir inflamaciones y dolores, según BNN Bloomberg.



Las acciones de Aurora se dispararon hoy más de un 17 % en respuesta al supuesto interés de Coca-Cola en trabajar con la firma canadiense.



La compañía, en una nota facilitada a la cadena CNBC, confirmó que está preparándose para entrar en el mercado de las bebidas con cannabis, pero no quiso comentar nada sobre un posible acuerdo con la multinacional.



El pasado agosto, la estadounidense Constellation Brands, el grupo que fabrica la cerveza Corona, anunció una de las mayores apuestas hasta la fecha en el ámbito de las bebidas con cannabis al invertir 4.000 millones de dólares en la empresa de marihuana Canopy Growth, también con sede en Canadá.



En julio, la cervecera californiana Lagunitas (propiedad de Heineken) ya lanzó un agua con gas con sabor a lúpulo y con tetrahidrocannabinol, el agente psicoactivo de la marihuana.



Canadá es uno de los pocos países del mundo que ha decidido legalizar el uso recreativo de la marihuana y cuenta con una importante industria.



En EE.UU., algunos estados, con California como el más importante, han dado también ese paso, mientras que la ley federal aún persigue la sustancia.