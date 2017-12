Comienza campaña para comicios adelantados en Cataluña

Los partidos políticos de Cataluña comenzaron el lunes sus campañas con vistas a las elecciones regionales anticipadas que el gobierno español convocó con la esperanza de neutralizar al movimiento independentista. Entre los candidatos hay algunos que están en la cárcel o viven en el extranjero a fin de evitar su detención.

Las elecciones parlamentarias del 21 de diciembre han comenzado a configurarse como un plebiscito entre los catalanes que apoyan la secesión y quienes apoyan que la región siga siendo parte de España. Se elegirán legisladores y altos funcionarios que reemplazarán a quienes fueron destituidos por el gobierno central a finales de octubre.



Horas antes de que los partidos independentistas efectuaran al anochecer actos multitudinarios para presentar sus candidatos a las bancas del parlamento catalán, un magistrado del Tribunal Supremo dispuso en Madrid que cuatro miembros prominentes del movimiento independentista continúen presos sin derecho a fianza.



Entre estos figura el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, quien encabeza la papeleta del partido de izquierda Esquerra Republicana de Cataluña para los próximos comicios. Junqueras fue destituido junto con el presidente Carles Puigdemont y el resto del gabinete catalán después de que legisladores regionales aprobaron una declaración de independencia que el gobierno español consideró ilegal.



Otros seis políticos catalanes que fueron encarcelados con Junqueras desde principios de noviembre quedaron en libertad después de cubrir sendas fianzas de 100.000 euros (118.000 dólares) fijada horas antes por el magistrado.



Por su parte, Puigdemont y cuatro aliados separatistas fueron informados el lunes de que Bélgica se pronunciará el 14 de diciembre sobre la solicitud de extradición presentada por España. Esto ocurrirá una semana antes de los comicios regionales en los que Puigdemont es el candidato presidencial de su partido.



Sin embargo, la decisión definitiva será emitida mucho tiempo después de los comicios debido a las apelaciones.



Los cinco ex funcionarios catalanes huyeron a Bélgica y se niegan a regresar a España para enfrentar posibles cargos de rebelión, sedición y desfalco debido a sus acciones separatistas.



El defensor belga de Puigdemont, Paul Bekaert, insistió que la solicitud de extradición carece de sustento porque los cargos que se le imputan en España no son sancionables en Bélgica.