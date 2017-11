Con 121 años, este sería el hombre más viejo del mundo

Tener un vida duradera es el deseo de mucha gente, pero pocos son los que lo logran. Uno de ellos es Celino Villanueva Jaramillo, un chileno de 121 años.

Su edad y su cédula, lo convierten en el nuevo hombre más longevo del mundo, con 4 años más que la japonesa Nabi Tajima, reconocida el pasado 18 de septiembre por los Récord Guinness como la última persona viva nacida más vieja del planeta.

Villanuena Jaramillo, mide poco más de un metro veinte de altura y aseguran que nació el 25 de julio de 1896, año en que se disputaron los primeros Juegos Olímpicos y que Ford produjo su primer vehículo de motor.

Según medios chilenos, Villanueva Jaramillo, quien atravesó tres siglos distintos, en este momento está casi ciego debido a cataratas, no escucha, no tiene dientes, no puede caminar sin ayuda y además no tiene a ningún familiar vivo, porque nunca se casó, ni tuvo hijos.

Además vive en precarias condiciones, ya que lo perdió todo cuando su casa se quemó hace 20 años.

Celino Villanueva en su cumpleaños 117.