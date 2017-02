Congresista pide a Casa Blanca acceso libre a la prensa

Una congresista de Nueva York expresó el sábado su indignación por la decisión de la Casa Blanca de impedir el acceso de The New York Times, Los Angeles Times, CNN, Politico y otros medios a una rueda de prensa.

Frente a las oficinas de The New York Times en Manhattan, la representante demócrata Carolyn Maloney dijo que quiere que el gobierno de Donald Trump se comprometa con el libre acceso de prensa para todos. Expresó que los estándares deben aplicarse de la misma forma a todas las organizaciones noticiosas.

La decisión el viernes del secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer de limitar el acceso de los medios desató una ola de críticas entre periodistas y otros.

The Associated Press decidió no participar en la rueda de prensa tras la decisión de Spicer. La Casa Blanca dijo, sin embargo, que sentía que "todo el mundo estuvo representado" por quienes sí participaron.

Maloney planea asistir a un acto el domingo fuera de las oficinas del Times.