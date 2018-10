Constituyente declara a Evo Morales como "hijo ilustre" de Venezuela

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) declaró hoy al mandatario boliviano Evo Morales como "hijo ilustre" del país suramericano por su "lealtad infinita" con la llamada Revolución Bolivariana, que inició el fallecido Hugo Chávez cuando ascendió al poder en 1999.

A través de un acuerdo aprobado por sus más de 500 miembros el órgano, integrado sólo por afectos al chavismo gobernante y que no es reconocido por varios países del mundo, destacó la "intachable y consagrada labor" de Morales "al frente de los destinos" de Bolivia, así como su "compromiso con las luchas" de los pueblos de la región.



El texto, además, eleva "como testimonio de hermandad infinita" la voz de la ANC "para exigir se cumpla el reclamo histórico" de Bolivia a Chile por tener una salida soberana al mar, una petición que Venezuela ha acompañado en el pasado.



"Apoyamos la solicitud que está haciendo el hermano presidente de Bolivia de recuperar esa mirada al mar, porque para nosotros como pueblos indígenas el mar tiene una representación desde nuestra cosmovisión", dijo el constituyente Freddy Panapera, del pueblo aborigen Yukpa.



El lunes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya determinó que Chile no está obligado a negociar con Bolivia un acceso al océano Pacífico, luego de una demanda de este último país.



Morales ha sido un aliado ideológico de Venezuela, nación con la que Bolivia mantiene lazos históricos y de cooperación iniciados por Chávez y que se mantienen con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



El presidente de la ANC, el chavista Diosdado Cabello, dijo hoy que invitarán a Morales al país para que reciba el reconocimiento y que si el boliviano no puede viajar a Venezuela "debe ir una comisión" de esta institución a entregárselo.

