Corte mantiene bloqueo a decreto antimigratorio en EEUU; Trump en pie de lucha

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos mantuvo este jueves el bloqueo al decreto del presidente Donald Trump que prohíbe la entrada de refugiados y emigrantes de siete países de mayoría musulmana, aunque el mandatario prometió mantener la batalla legal.

El colegiado de tres jueces de la Corte de Apelaciones en San Francisco ratificó, de forma unánime, la decisión del juez federal James Robart de suspender temporalmente la orden ejecutiva mientras el tema es juzgado en su corte federal en Seattle.

Y el mandatario no tardó en responder: "LOS VEO EN LA CORTE, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRA NACIÓN ESTÁ EN JUEGO!", escribió en Twitter, con lo que infiere que esta batalla judicial no ha terminado y que iría hasta la Corte Suprema para defender su decreto.

El decreto por lo pronto no tiene vigencia y cualquier ciudadano de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, cuya entrada estaba prohibida por 90 días, podrá entrar al país si tiene una visa válida.

"Mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto se niega la moción de emergencia", dice el fallo de la corte del Noveno Circuito de San Francisco.

El polémico decreto migratorio de Trump, que contemplaba una prohibición de 120 días al ingreso al país de cualquier refugiado (prohibición indefinida si era de Siria), entró en vigencia el 27 de enero y el 3 de febrero fue suspendido por el juez Robart en respuesta a un recurso de amparo del fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson.

"Esta es una completa victoria", dijo Ferguson poco después de conocida la sentencia. "Somos una nación de leyes" y "esas leyes aplican a todos en nuestro país y eso incluye al presidente", alegó.

La sentencia se conoció el mismo día en que Trump juramentó a su polémico secretario de Justicia Jeff Sessions, que prometió poner fin a la "ilegalidad" entre los inmigrantes.

Y en sus primeras horas en el cargo ya realizó un viaje a la porosa frontera con Arizona y el viernes lo hará en la de California.



"3-0"

El decreto de Trump fue duramente criticado dentro y fuera del país, y ciudadanos y grupos pro-inmigrantes manifestaron en varios aeropuertos, donde personas eran detenidas y deportadas en medio del caos.

Hillary Clinton, que perdió las elecciones ante Trump, tuiteó un "3-0" en referencia a la decisión unánime de este jueves de los tres magistrados de la corte.

Los jueces, uno de ellos designado por el presidente republicano George W. Bush, indicaron en la sentencia que "el gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos".

"Cuando la orden ejecutiva entró en vigencia, los estados sostuvieron que las prohibiciones de viaje perjudicaron a los empleados universitarios y estudiantes de las universidades regionales, separaron familias y dejaron a los residentes de estos estados en el extranjero. Estas son lesiones importantes e incluso daños irreparables", añadió el texto del veredicto, que salió dos días después de una audiencia telefónica con un representante del gobierno y de los estados de Washington y Minnesota para presentar argumentos.

El Ejecutivo ha insistido que el decreto estaba dentro de las atribuciones de Trump, señalando que es un criterio de seguridad nacional que compete al presidente.

Una "moción de reconsideración" puede ser introducida en esta corte, pero este paso puede ser saltado para ir directamente al máximo tribunal del país.

Kellyanne Conway, asesora del presidente, no confirmó que ese será el próximo paso. "Tenemos un excelente caso, los méritos no fueron litigados, no se decidió sobre los méritos", indicó.



"Lección"

El caso de Ferguson tiene el apoyo de otros 18 fiscales regionales, entre ellos el de California, el excongresista Xavier Becerra.

"Trump violó la Constitución cuando bloqueó a decenas de miles de personas respetuosas de la ley -que ya fueron investigadas y recibieron una visa- de viajar a Estados Unidos", escribió en un comunicado el fiscal de ascendencia mexicana.

El senador Bernie Sanders, demócrata y excandidato presidencial, dijo por su parte que espera que la decisión de la corte "restablezca parte del daño que ha causado a la reputación" del país y enseñe a Trump "una lección".

La poderosa Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) catalogó la decisión de la corte de apelaciones de "correcta". "Seguiremos luchando contra esta orden ejecutiva antiamericana hasta que sea desmantelada permanentemente", indicó su director Omar Jadwat en un comunicado.

David Miliband, presidente de International Rescue Committee (IRC), también expresó su satisfacción por el fallo. "Estamos agradecidos que podamos volver a trabajar en el reasentamiento de los refugiados que han huido del terror de la guerra y la violencia", indicó.

Otras organizaciones mostraron su satisfacción con la sentencia.